中共是否會攻打中華民國台灣的領土東沙島？國安局長陳明通近日表示，國安局判斷評估，攻占東沙、以戰逼談的劇本在蔡總統任內不會發生；他坦白說，中共內部對於是否打東沙也曾辯論過，國安局對此有一定了解。對此，前民進黨立委郭正亮直言，他沒有看過任何一個小國敢保證說，在現任領導人任內沒有人敢打自己，小國沒有人敢吹這種牛。

國安局長陳明通。(本報資料照)

國安局長陳明通日前在立法院面對國民黨立委溫玉霞質詢時指出，以戰逼談就是他們的策略之一。「我們不可能排除他這種方式，當然我們要有應對方向，包括他過去在陸委會也修改《兩岸人民關係條例》，我們很早在法律上有建立，我們可以跟他有政治談判，有法律依據，但是不可能在他武力的逼迫之下，我們去談判，那是不可能的事情，我們台灣人一口氣，『雞屎落土也有三寸煙』，我們不可能在他們武力逼迫之下上談判桌」。

郭正亮6日在《TVBS》政論節目「新聞大白話」表示，坦白說，在國際上他沒有看過任何一個小國國家敢說在現任領導人任內沒有人敢打自己，如果今天說這話的是美國，那他相信，因為美軍戰力放眼全球的確很強，也沒幾個國家敢跟美國正面放話，小國沒有人敢吹這種牛啦！

郭正亮直言，美國就算有，也不會在國會殿堂公開掛保證，因為戰爭發生的原因很複雜，他舉例，東沙島並不一定是中國大陸主動想打，有沒有可能對岸打了東沙島，反而讓周邊國家警戒起來，美國和日本也可能藉機部署南海，因此，中國大陸單獨打東沙島可能性很低，但怎麼可能知道美國不希望這樣？因為這樣的後果，可能對美國有利，讓美國有理由發動全球制裁，兩岸也因此都受傷，其實都不是最後贏家。