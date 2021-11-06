民進黨中執會日前通過2022年縣市長選舉提名辦法，除了已連任兩次的基隆市、新竹市及屏東縣辦理初選外，其他的六都16縣市的候選人，將全由民進黨主席、總統蔡英文徵召。《美麗島電子報》董事長吳子嘉認為，修改提名方式可能並非由蔡英文授意，他更指出，如果舉辦台南和桃園兩都的初選，可能會造成不好的影響，所以最後才決定不辦初選。

吳子嘉6日在自己經營的網路節目《董事長開講》中表示，初選是民進黨的規矩，最重要的是台南、彰化要辦初選，正國會地盤的人要辦初選，這很正常，陳茂松提這件事沒什麼問題，但結果還和林錫耀吵起來。我們不知道會議內容是什麼，就只知道他罵林錫耀，林錫耀也不敢反擊，因為陳茂松的背景非常硬，不是普通中常委。

對於是不是蔡英文主張要沒收初選，吳子嘉認為，其實不是，而有2個地區要處理。其中一個是台南，如果台南搞初選，可能會有多文宣冒出來攻擊現任市長黃偉哲，一旦台南打起來，民進黨就掛了，整個黨就掛了，所以就搞暗盤。

吳子嘉指出，另一個地方是桃園，若桃園市長候選人改成徵召，選舉輸贏就歸黨中央，不歸現任市長。如果桃園舉辦初選，而選出來的候選人落選了，大家會怪桃園市長鄭文燦沒做好，如果鄭文燦有計畫更上一層樓或爭取2024年大選，就也很難再進一步，所以他們要保護鄭文燦，讓桃園用徵召，這不是蔡英文的意思，是其他人搞出來的，為了保護鄭文燦。