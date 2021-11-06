12月18日四大公投即將舉辦投票，而行政院長蘇貞昌5日在立法院備詢時，兩度強調因為反萊豬公投讓「美國人很氣」。資深媒體人趙少康表示，四大公投被視為蘇貞昌的閣揆期末考，為了保住官位，蘇貞昌這幾天不停替政府立場公開宣講，卻顧不得自己完全經不起檢驗的事實。他甚至怒批，蘇貞昌亂講話還臉不紅氣不喘。

趙少康6日在臉書發文表示，2006年，蘇貞昌首度擔任行政院長任內，政府公告禁用含萊克多巴胺在內的4種瘦肉精。馬政府於2012有條件放行含瘦肉精美牛進口，蘇貞昌還痛批罔顧多數專家見解、無視多數民眾反對一意孤行。如今為了護萊豬，言行被自己重重打臉，已經到了語無倫次、不知所云的地步。

趙少康強調，國民黨沒有反對美豬，也不希望像美國這麼重要的國家對台灣生氣，國民黨反對的一直都是萊豬，不是美豬，是蘇貞昌亂帶風向、亂扣帽子。

趙少康認為，蘇貞昌宣稱不開放萊豬就無法加入CPTPP，完全不顧國際現實狀況，只想愚民。現在正在申請CPTPP的泰國、英國、中國大陸都沒有開放萊豬。如果不開放萊豬就不能加入，那大陸根本沒機會，蔡政府還怕什麼呢？他甚至質疑，如果怕大陸先加入CPTPP會讓台灣權益受損，政府為什麼要比大陸晚一星期申請呢？若早一個星期不就好了。追根究柢，讓台灣陷入困境的就是民進黨的判斷錯誤與延誤時機。