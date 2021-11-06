飲料價格一直是很熱門的話題，對於台灣手搖飲料店越開越多家，飲料價格也越開越貴的現象，引起鄉民共鳴，有網友指出，當年飲料都35元的時候，覺得50嵐飲料好貴，但現在卻相較其他手搖品牌算便宜的，這讓他感到納悶「大家何時開始能接受高價飲料了？」

一名網友在PTT上發文表示，飲料界根本戰場，以前便宜飲料的時代，覺得50嵐真貴，結果現在來看，50嵐反而是前幾名的便宜！原PO認為現在的飲料店一間比一間還貴，並好奇多數消費者究竟是從何時開始能接受高價飲料的？

貼文一出立刻引起討論，許多網友玩笑表示，「50嵐價格超前部署啦」、「50嵐先漲起來等」、「人家超前漲價」、「就是這家帶頭漲價的」、「薪水跟物價的比例...對是我努力不夠」。

也有許多網友表示，「50嵐以前珍奶一杯50元，我是真的買不起」、「就飲料店物價革命啊，漲得一蹋糊塗還買單」、「我因此戒掉手搖杯了」、「早餐店不會拉肚子的奶茶，現在cp值是不是最高的了？」、「一堆垃X，比五十嵐還要貴卻比25元的快可麗還難喝」、「代表手搖飲真的暴利，成本10元賣你70元」、「結果現在衡陽路看過去珍奶上看百元都有」。