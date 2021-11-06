迎戰年底四大公投，國民黨啟動1218場公投街講，也派出「公投戰車」全台巡迴宣講。國民黨文傳會主委凌濤表示，組發會及各縣市已確認全國1000多個宣傳場次安排，未來會結合在地亮點，比如屏東縣、雲林縣皆為養豬大縣，就會主打反萊豬，另向來有民主聖地之稱的嘉義縣、宜蘭縣，則會針對公投綁大選主題進行規劃。

國民黨表示，國民黨已展開1218場街頭宣講，也派出「公投戰車」全台巡迴並舉辦31場定點演講。在農業大縣的街頭、各大菜市場主打捍衛台灣豬，喊出「萊豬進來，客人不來」，要召喚攤販的危機意識， 針對帶小孩買菜的父母則訴求「是誰把空污廢氣留在小孩肺裡？」

國民黨指出，黨內民代、講者會因地制宜，從11月起到下周三，10天內力拚200場宣講，包含128場菜市場宣講會主打「反萊豬」、66場廟口開講場次主打「公投綁大選、民主更向前」，要戳破民進黨的話術詭計與雙標，要透過分眾訴求，凝聚出公投民意的最大能量。