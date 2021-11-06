立陶宛近期多次公開支持台灣，引發中國大陸不滿，美國跨黨派議員5日提出決議案，進一步公開支持立陶宛與台灣發展關係，並鼓勵世界各國支持立陶宛。

美國聯邦參議院外交委員會網站5日表示，該委員會的共和黨籍高階委員（ranking member，委員會中在野黨位階最高者）里契（Jim Risch），以及民主黨籍歐洲與區域安全合作小組委員會主席夏亨（Jeanne Shaheen），已共同提出一項決議案，讚揚立陶宛加強與台灣的關係、認可立陶宛凸顯中國大陸打壓行為的大膽行動，以及鼓勵全球國家支持立陶宛並面對中國大陸的脅迫手段。

里契強調，美國藉該議案對外表明，當盟國站出來反抗中國大陸時，將獲得美國的支持；夏亨則指出，中國大陸在東歐民主國家中擴大影響力的行為令人擔憂，美國將加強對立陶宛和台灣的支持，以對抗中國大陸。

立陶宛外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）5日則在國會表示，立陶宛、拉脫維亞和愛沙尼亞應制定共同戰略，團結對抗中國大陸的經濟壓力。

另外，共和黨籍參議員柯頓（Tom Cotton）和民主黨籍眾議員肯納（Ro Khanna），4日也提出《美台公衛保護法案》（US-Taiwan Public Health Protection Act），強調中國大陸不讓台灣參與全球公衛事務，造成「致命後果」，因此呼籲於美國在台協會（AIT）設立傳染病監控中心，讓美國專家能與台灣衛生福利部疾病管制署合作，確保美國對印太傳染病的監控能力，也讓台灣能進一步與世界接軌。