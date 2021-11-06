歐美家電也掀漲價風，遠東百貨表示，周年慶已出現歐美家電「換機潮」，也有民眾新增家電需求，趁周年慶、五倍券優惠購買，洗碗機、冰箱、洗衣機、掃地機器人等都是周年慶的熱賣品，家電業績較去年大幅成長2成以上，熱銷度直逼1樓化妝品專櫃。

歐美家電日前已向通路、電商平台預告，明年1月全面調漲價格，漲幅不是3％、5％，而是一口氣調漲10％至20％不等，對價格敏感的消費者超前部署，趁周年慶優惠、五倍券振興來挑家電。

遠東百貨分析，歐美家電有群忠實粉絲，多是收入不錯的中產階級，平均單筆消費多集中在5至8萬元，周年慶期間還可能有組合價，如洗碗機售價含洗碗劑等，對有換新機、購買家電需求的人來說，若延後到明年才消費，漲價可能多支出5000元以上至上萬元，因此，不少民眾趁著周末前往百貨公司，享受周年慶折扣、五倍券滿2500元送250元折價券之際來選購。