人類學高材生鍾男罹患思覺失調症多年，去年6月在強制送醫過程砍傷4警，遭殺人未遂罪起訴，二審高雄高分院仍判無罪。對此，一名自稱是鍾男學長的網友在論壇發文，透露乩童說鍾男在田野調查時曾被女鬼纏上，但發現時已經太遲了。

據了解，鍾姓男子為高材生，大學就讀台大人類、研究所考上清大人類所，隨後又前往英國攻讀博士，卻自返台進行「觀落陰」田野調查時開始出現幻聽的症狀，為病纏身已12年。

而2020年6月間鍾母見兒子病況嚴重，向衛生局求援，未料，4名警員前往鍾男住處要帶其強制就醫，鍾男卻情緒失控，持刀亂砍，1名警察被刺中左下腹，另外3人則手部被劃傷，經警員開槍擊中鍾男手部才終於制伏。

事後鍾男遭到橋頭地檢署依殺人未遂罪起訴，一審橋頭地院判無罪，案經檢方上訴，高雄高分院認為，鍾男因精神障礙而不能辨識行為違法，行為缺乏可責性，維持一審見解，駁回上訴。可上訴三審。

消息廣見媒體後，網路討論熱烈，有網友在論壇《PTT》媽佛板回文，稱是鍾男的學長，內文指出鍾男熱衷學問，是公認的學術明日之星，在台大時期大家感情相當好，之後鍾男到清大讀研就逐漸疏離，後來看到新聞才認出是鍾男出事，聯繫上鍾男母親後才得知學弟在田野調查期間所發生的事。

原PO轉述鍾男的媽媽的說法，指出鍾男並不認為自己是生病，堅稱是遭到「一種靈纏住」，原因則是鍾男曾任台大精神科計畫助理3年，因此很清楚自己不是真的有精神問題。

此外，原PO續說，鍾男在田野調查還有一段不為人知的遭遇，鍾男曾針對一段佛經註釋寫下見解，交給高雄有名的佛教上師看之後，上師卻斥責鍾男的評論是謗佛，並當場丟棄其著作，致鍾男後續看到佛像、佛經，就會聽見有人在他耳邊罵髒話。

原PO表示，後來他有帶著鍾男的母親前往台南一處宮廟求助，當時廟中的乩童直指鍾男在觀落陰時被女鬼纏上，但過這麼多年再求助也太晚了，僅後續交代一些儀式讓他們照著做。

原PO說，「感覺上乩身有點死馬當活馬醫」，稱後來鍾男在羈押後移到高雄的凱旋醫院救治，經過藥物治療情況有好轉，雖鍾男現在耳邊還是會聽到聲音，但情緒大致穩定，不過目前只有律師與鍾男見面，鍾男如今的真實情況仍不得而知。

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