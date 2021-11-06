台北市長柯文哲6日出席環南市場活動表示「我把立委林昶佐當朋友，北市議員應曉薇痛批「柯文哲市長，你真的可以不要那麼嘴賤！」強調林昶佐直到現在不敢大聲說「萬華不是疫情破口」，林昶佐不值得任何人幫他漂白，萬華死那麼多人，還要將無奈委屈全往肚子裏吞，應該嗎？請問市長？

應曉薇指出，柯身為台北市長，若有太多政治盤算恐怕失去了作為北市大家長應有的立場和態度，更讓萬華獨自承受所有的汙衊和抹黑， 對於市長一再地迴避，甚至似有似無地喊話把林昶佐當朋友，她作為萬華的在地議員，實在看不慣

應曉薇說，她不會跟逢迎中央共同抹黑萬華，甚至投票支持不用公開3＋11會議紀錄的林昶佐做朋友，就是她這名在地議員的態度。

「請問市長，萬華是不是疫情破口？」應曉薇說，若不是，柯應譴責身為萬華唯一立委，卻不能在中央捍衛守護自己選民的民代，不管以前是不是柯的朋友，這樣的朋友不交也罷，不值得往來。

應曉薇表示，小市民不必要承受政治上的高來高去，對於萬華人只微薄希望政治人物可以給個真相與是非，希望柯不要再嘴賤，「柯市長，你從政的初衷和理想到哪了？」