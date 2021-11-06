受美國科技股與三大指數帶動，台股5日終場上漲218點，收1萬7296點，周線收紅；富蘭克林華美投信認為，財報公布即將告一段落，聯準會已經確認11月底將執行購債150億美元，短線市場雜音減少，在科技股領軍下，台股大盤短線有站上1萬7500點機會。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄表示，美國就業回升，可望維持消費力強勁，且美國財報優於預期居多，支撐美股向上動能，台股有機會跟隨美股腳步，持續向上墊高；台股布局以電子上游短料產業為主，以及能受惠美國回補庫存與施政方向的產業，例如：高速運算、車用電子、運動休閒、基礎建設、環保節能等，宜避開中國大陸內需相關；展望11月，未來主要觀察風險則在於全球通膨數據表現及美元走勢變化。

富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸認為，台灣企業第3季財報、營收公布告一段落，目前已知不乏科技資訊、網路電商與工業電腦設備等大廠財報優於預期，提供股價續揚動力；儘管有電子廠商面臨長短料、營收表現可能顯現極大差異化且面臨貨櫃塞港之問題，但預估生產與備貨問題暫無法釐清，也將持續討論直至明年第1季，可以留意此影響。

操作上，郭修伸建議，短線汰落留強，挑選科技上游或疫後服務需求逐漸轉強類股，布局科技資訊上游類股，搭配傳產、節能減碳類股為輔，或利用台股基金定期(不)定額方式，持續中長期投資。