美國職棒勇士隊奪下本季世界大賽冠軍，按照往例他們也在台灣時間今天早上舉辦了封王遊行，不過在遊行途中卻發生了相當尷尬的插曲，勇士牛棚左投馬茲克(Tyler Matzek)雖然穿著球隊封王帽T外加球衣，但他竟在遊行途中被警察攔下，因為他疑似被誤認成亂闖進遊行隊伍中的球迷，可能他長得太像路人了。

The world has to to know if Tyler Matzek nearly got arrested at his own parade or if Atlanta PD almost arrested a guy thinking he broke into the parade and was claiming to be Tyler Matzek and who turned out to actually be Tyler Matzek. pic.twitter.com/l1IY5WVBC2 — Ryan M. Spaeder (@theaceofspaeder) November 6 2021

今天馬茲克並沒有在封王遊行的車上，而是在地上跟著車子走，這讓現場警察起了疑心，一路架著他質問，希望他能表明身份，最後更引來三個警察圍住他，讓場面相當尷尬，旁邊圍觀的球迷也拿起手機拍下了這烏龍一幕，封王車都已經往前開了，他卻一個人落單被警察找上，相信他本人一定非常無奈。

或許和他今天造型有關，他與其他人不同的是戴上草帽，手上還拿著一瓶疑似酒的飲料，加上長相可能太過於「路人樣」所以才遭到懷疑，這也引來媒體發文，大聯盟分析師寫道：「全世界都需要知道馬茲克差點在自己封王遊行被捕，或亞特蘭大警方認為他是自稱球員的人闖進遊行，但事實上他就是馬茲克本人。」

最後經過確認警察放馬茲克繼續走了，不知道在遊行車上的隊友看到此景作何感想，或許事後會開玩笑嘲諷他也有可能。而馬茲克對勇士來說可不是無名小卒，他可是本季最可靠的牛棚大將，例行賽出賽69場戰績0勝4敗，但自責分率僅2.57，季後賽13場繳出3勝0敗自責分率1.72的漂亮成績。