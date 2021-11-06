統一獅隊6日靠著猛威爾7局10K失2分好投帶領，以3比2擊敗味全龍，加上另一地的中信兄弟以3比7不敵富邦悍將，也讓獅隊下半季封王魔術數字減至M6，同時點亮全年第一魔術數字M9。

獅隊猛威爾上一場先發僅投0.2局就退場，隨後被降下二軍調整，今天再度先發他找回身手，主投7局被敲5支安打，投出平本季單場最多的10次三振，失掉2分拿下本季第7勝。

獅隊總教練林岳平表示，猛威爾狀況調整的不錯，希望他能趕快調整好，在爭冠關鍵時刻幫助球隊取勝。雖然投手有亮眼表現，但獅隊此役共留下8個殘壘，多次得分機會沒能把握，也讓本季最後一次在台南面對龍隊贏得驚險。

「餅總」說：「確實今天贏得驚險，有2次比較有機會得分時都斷在（蘇）智傑身上，今天他在第一棒確實斷層比較多，最終我們贏球，也希望他能趕快調整到位，球隊也在期待他的表現。」

獅隊在台南把龍隊吃得死死的，讓龍隊苦吞台南球場12連敗，打破打破台南球場最多連敗記錄，原紀錄是2009年La New熊的11連敗，另外本季龍隊客場碰上獅隊同樣一勝難求，吞下客場15連敗，但「餅總」認為，很多場比賽都贏得驚險，讓投手比較辛苦，希望將來打者能更突破，做出好的得分效應。