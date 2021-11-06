永達保經舉辦「永達齊步走、公益嘉年華」北中南三區同步健走活動，受到疫情影響，今年為線上健走，並於今線上直播抽大獎；雖然線上健走，卻不影響民眾響應公益的熱情，今年報名人數突破往年，高達5394人，活動報名費超過269萬元，全數捐贈公益，作為「長照專車八年捐贈計劃」購置經費。

永達保經邀請報名健走貴賓於10月20日至31日完成線上健走，並於今線上收看直播抽大獎，打破時間和地點的限制，參與者們利用平日下班空閒時間，周末放假時間，和家人朋友相約一同運動健走，有些人將原本腳踏車行程改為健走、有些人規劃3天2夜登山健走行程，也有參與者於線上健走期間每日走3公里，個人累積30公里，甚至有位連續3年乘坐輪椅的參與者，今年同樣在家人陪伴下完走。

永達保經董事長吳文永表示，自2018年起，透過舉辦健走活動推廣長期照護計畫，儘管今年受疫情影響，大型活動辦理受限，但我們沒有因此停下腳步，將活動轉為線上辦理，順利完成捐贈，非常感謝大家的參與，永達保經關注長期照護議題，2018年起至今已累積捐出32輛長照專車，服務1萬6844位個案，長照是一條漫長的路，希望藉此活動達到拋磚引玉的效果，喚起各界對長照議題的關注，今年再度破記錄，高達5394人和永達一起響應健走活動做公益。