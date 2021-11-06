陷入債務危機、急需現金流的大陸房地產巨頭恒大集團，近期為了爭取時間，開始變賣股票、豪宅等資產償債。據知情人士透露，恒大集團在10月份緊急出售兩架私人飛機以籌集5千多萬美元，藉此避免兩筆境外美元債務出現違約。

華爾街日報6日報導，多年來，恒大透過高槓桿大量借貸以擴張事業版圖，致使集團迄今背負超過3千億美元的債務。知情人士透露，恒大在10月份透過出售兩架私人灣流噴氣式飛機籌集5千多萬美元，最終由美國投資者購買。

恒大集團先前未能按時支付9月23日和9月29日到期、金額分別為8350萬和4750萬美元債的利息。恒大被給與30天的寬限期，寬限期結束後若仍未能還債，投資者就可宣布恒大違約。恒大賣掉飛機後，10月下旬趕在寬限期到之前，先後支付了這兩筆美元債利息，得以驚險躲過債務違約。

報導稱，恒大董事長許家印在公司鼎盛時期斥資購買豪華飛機，恒大目前擁有至少四架飛機，另外還有一架在訂購中，恒大正在為體積更大的空客ACJ330寬體噴氣式飛機尋找買家。

面對恒大集團的債務深坑，大陸政府近期要求許家印動用個人資產償還集團債務。除了出售飛機變現外，許家印在香港的一棟豪宅也已經在10月分抵押給銀行，估計可套現3億港元。

另一方面，近日恒大集團也頻頻減持旗下持有的上市公司股票，包括減持盛京銀行股票套現人民幣110億元，恒大在盛京銀行的持股因此由32.02億股降為12.82億股，瀋陽國資控制的盛京金控成為盛京銀行第一大股東。港交所披露易也顯示，中國恒大在11月4日和11月5日連續兩天拋售旗下恒騰網絡股份，累計套現7.76億港元。