經過18天的調整，統一獅隊洋投猛威爾6日找回身手，面對味全龍隊繳出先發7局失2分，飆出追平本季單場最多的10次三振，助隊以3比2奪下3連勝，他也收穫本季第7勝，能繳出好投他歸功於捕手林岱安的幫忙。

猛威爾上一場先發在10月19日面對中信兄弟，僅投0.2局失2分退場，之後球隊將他降下二軍調整，直到今天才又重返一軍先發，最終用111球投7局，被敲5支安打，失2分。

猛威爾表示，今天能繳出好投主要是靠著捕手林岱安的幫忙，「我們今天搭配非常好，很有默契，幾乎都是同樣的想法，我知道自己上一場表現不是很好，今天希望能拿出好表現。」他透露，下二軍的這段時間並未做太多調整，「主要是讓自己不要有太多想法，讓自己越單純越好，找回比賽初衷。」

本周末是獅隊主題周「獅吼音樂祭LIONS黑白唱」，猛威爾與另外兩名洋投布雷克、飛利士將組成「UNI-BOYS」，將在賽後帶來表演，而在表演前先繳出佳績，讓他能比較放鬆的去面對的表演，「希望明天來看表演的球迷都可以享受。」猛威爾還說：「雖然表演會緊張，但相信自己明天會是UNI-BOYS裡面表現最好的一個。」