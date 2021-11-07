獅子山共和國副衛生部長傑姆拜（Amara Jambai）告訴路透社，昨晚一輛油罐車在首都自由城與另一輛巴士相撞後，隨即發生爆炸，造成至少99人死亡，100多人受傷。

路透社報導，嚴重受損的油罐車今早似乎仍持續燃料外洩，在此同時警察和軍人試圖疏散聚集在街道上的大批旁觀群眾。

這起爆炸發生在自由城郊區東邊的威靈頓（Wellington），街道上躺著燒焦的遺體，還有好幾輛汽車與機車燒到只剩骨架。（譯者：陳昱婷/核稿：陳正健）1101106