獅子山油罐車爆炸 增至99死100多人受傷 燃料持續外洩 03:022021/11/07 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 獅子山共和國首都發生嚴重油罐車事故，傳已有上百人喪生。（圖／美聯社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 獅子山共和國副衛生部長傑姆拜（Amara Jambai）告訴路透社，昨晚一輛油罐車在首都自由城與另一輛巴士相撞後，隨即發生爆炸，造成至少99人死亡，100多人受傷。 路透社報導，嚴重受損的油罐車今早似乎仍持續燃料外洩，在此同時警察和軍人試圖疏散聚集在街道上的大批旁觀群眾。 這起爆炸發生在自由城郊區東邊的威靈頓（Wellington），街道上躺著燒焦的遺體，還有好幾輛汽車與機車燒到只剩骨架。（譯者：陳昱婷/核稿：陳正健）1101106 全球人壽 捐贈北市府微型保單 西非尼日村莊遭武裝團體攻擊 士兵11死9失蹤 #100 #人受傷 #一輛 #油罐車 #自由城 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 NBA》湖人傷兵名單高達6員 一眉哥對拓荒者恐缺陣 22:512021/11/06 體育 德國ICE高鐵列車爆隨機砍人事件 3人受傷200乘客驚魂 20:522021/11/06 國際 影》至少8死上百傷 德州音樂祭百人踩踏後再傳意外 驚人畫面曝光 15:222021/11/06 國際 第14輪疫苗11月是否開放混打？莊人祥曝一關鍵 14:382021/11/06 生活 沈智慧拍片宣傳遭酸落淚 連勝文緩頰：不用太在乎別人的看法 16:352021/11/06 政治 職場達人－台灣人壽新竹通訊處襄理 余宗憲從害羞小子 變MDRT四連霸 04:102021/11/06 產業特刊 田徑》日本42歲大叔超勇 出差「順道」跑馬拉松奪銀 19:052021/11/06 體育 談分手反遭軟禁 拐拐重摔腦震盪4警上門搶救 16:462021/11/06 娛樂 MLB》白襪宣布留任拉魯沙 撤換體能教練 10:302021/11/06 體育 替代役明年召訓3000人 逐年增加 義務役役期延長 認真思考 04:102021/11/06 焦點要聞 影》獅子山共和國油罐車市區車禍 民眾搶油瞬間爆炸 99死逾百傷 16:392021/11/06 國際 國際熱門新聞 美眾院通過史上最大基建案 拜登達成不可能任務 - 國際 - 中央社 超級食物酪梨怎麼了？廚師相繼抵制原因曝光 - 國際 CIA承認 曾靠靈媒「穿越百萬年」找到火星人 - 國際 美國會力挺立陶宛 提決議案支持立陶宛與台灣發展關係 - 國際 兒子交給美軍後失蹤 父急問：有看到1位阿富汗嬰孩嗎 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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