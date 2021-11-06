對於大陸國台辦點名行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、外交部長吳釗燮為「台獨頑固分子」，絕不允許其關聯企業和「金主」在大陸謀利。美麗島電子報董事長吳子嘉認為，「金主」打到選舉要害，蘇貞昌的金主有沒有人在大陸投資？而且若被檢舉是金主，台商就雞飛狗跳了！

大陸國台辦發言人朱鳳蓮5日發布「答記者問」，首度直接點名行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、外交部長吳釗燮為「台獨頑固分子」，禁止其本人及家屬進入大陸和香港、澳門，限制其關聯機構與大陸有關組織、個人進行合作，絕不允許其關聯企業和「金主」在大陸謀利。

對此，吳子嘉6日晚間在《董事長開講》表示，立法院長游錫堃一語道破其中玄機，「我沒有想再參選」，也就是沒有要選舉，就不會去募款。吳子嘉指出，問題只有「金主」，蘇貞昌的金主有沒有人在大陸投資？簡單講，蘇貞昌的金主有沒有台商？

吳子嘉也預期，蘇貞昌會繼續擔任行政院長，也很可能會繼續拚2024年總統大選，蘇系人馬一大堆人要選舉，而很多金主都在兩岸有投資。

吳子嘉昨在《關鍵時刻》認為，只要在兩岸做生意的，通通都不敢跟他往來了，大家都退避三舍。吳強調，金主是「要害」，而且若被檢舉是金主，台商就雞飛狗跳了，這打到選舉要害。