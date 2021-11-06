經典動畫《魔法阿媽》4K數位修復版將於11月26日(五)全台上映，日前進行「套票組合預購」，這回經由修復到上映近1年，粉絲呼喚「冬天來了！好需要阿媽的溫暖」，還有當年未看過該片的新粉絲加入並喊話「終於要來向阿媽朝聖」，預購開跑，期待在上映前凝聚人氣。《魔法阿媽》為感謝粉絲熱愛，自11/6至11/21於中壢光影電影館舉辦《魔法阿媽：來我阿媽家玩》特展，結合AR互動體驗，開啟「阿媽」的魔幻新世代！導演王小棣也特別現身特展開幕活動，與現場大小影迷們熱絡同樂。

《魔法阿媽》趕潮流玩AR互動體驗 加開特展邀粉絲「來我阿媽家玩」（稻田電影提供）

《魔法阿媽》在文化內容策進院（文策院）的支持下，即將於11/26(五)修復上映之外，也與中壢光影電影館共同舉辦特展活動，由電影主角豆豆的視角邀請大家來魔法阿媽家玩，特展精心規劃場景區和文物區，展示珍貴製作文物外，也重現台灣經典動畫《魔法阿媽》的製作過程，回顧手繪動畫的幕後之路。並在阿媽家的懷舊氛圍場景中，結合了AR互動體驗，讓新舊影迷們一同感受《魔法阿媽》的魔幻世界，沈浸阿媽家的時代氛圍，打造專屬電影回憶，同時也進一步認識台灣動畫的多元性。

《魔法阿媽》動畫世界經典重現，現場以懷舊元素佈置阿媽的客廳，讓觀眾體會近四分之一個世紀前的台灣家庭氛圍，同時運用電影中的特色元素及現代AR技術，民眾只要下載專屬APP後，就可在實際場景中找尋電影中出現的可愛鬼怪角色，藏入動畫角色的巧思互動，讓觀眾現場透過手機的AR運用，得到尋寶般的樂趣，得到趣味性、娛樂性與科技的感官拓展。

《魔法阿媽》趕潮流玩AR互動體驗 加開特展邀粉絲「來我阿媽家玩」（稻田電影提供）

為了讓新舊影迷更了解這部經典動畫，現場展出珍貴的動畫分鏡圖稿、人物設定稿，電影中鮮活角色與流暢畫面，都是一格一格的手繪結晶。而《魔法阿媽》在1998年上映後就成為台灣動畫之光，獲邀至世界各地參展，非常在地與本土的《魔法阿媽》，跨越文化差異觸動到這世界上許多人，在不同角落得到迴響，現場特別展示了《魔法阿媽》「出國比賽」的足跡，透過魔法阿媽的世界地圖，感受東西文化交流及《魔法阿媽》台灣動畫的魅力。

《魔法阿媽：來我阿媽家玩》特展即日起於中壢光影電影館舉辦，邀請大小朋友及新舊影迷一同回顧23年前動畫電影《魔法阿媽》的奇幻世界，同時迎接11月26重回大銀幕的4K修復上映，將這部經典動畫中的記憶與人們心底不變的真摯情感，繼續傳遞給下一代。

《魔法阿媽》趕潮流玩AR互動體驗 加開特展邀粉絲「來我阿媽家玩」（稻田電影提供）