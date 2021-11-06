湖人本季迎來全新陣容，但傷病問題至今仍困擾著他們，季前幾位戰將就掛傷兵，開季一哥詹姆斯(LeBron James)也打打停停，目前因腹部受傷要休息至少一周，而台灣時間今天早上傳出更令人擔憂的消息，主力大前鋒安東尼戴維斯(Anthony Davis)在對上雷霆一戰時扭傷右手拇指，暫時被列為出戰成疑(50%機率)。

Frank Vogel said Anthony Davis is questionable for tomorrow with the sprained thumb. They’ll see how he’s feeling prior to the game. — Mike Trudell (@LakersReporter) November 5 2021

其實早在對雷霆比賽第二節戴維斯就受傷，但他仍打完比賽，拿下29分18籃板5助攻1抄截2火鍋的全能表現，可惜最後並未能率隊贏球，稍早湖人也宣布了下一場面對拓荒者的傷兵名單，老大詹姆斯、亞瑞薩(Trevor Ariza)、努恩(Kendrick Nunn)、荷頓塔克(Talen Horton-Tucker)都無法出賽。

另外替補中鋒霍華(Dwight Howard)有75%機率出賽，戴維斯則被列為50%機率出賽，目前需要看他明天賽前狀況是否良好，若無法上場，將剩下韋斯布魯克(Russell Westbrook)獨挑大樑，而醫療專家伊凡(Evan Jeffries)則表示他的扭傷若是一級(最輕程度)，大概要1-2周才會康復，代表接著戴維斯都是帶傷上陣狀態。

而之前總教練佛格(Frank Vogel)表示努恩、荷頓塔克還需要一段時間才能復出，現在再加上詹姆斯、霍華、亞瑞薩、戴維斯，目前湖人多達6名球員進入傷兵名單，而且戴維斯和霍華也都未完全恢復100%狀態，在場上能否有好表現也是未知數，或許他們該期望安森尼(Carmelo Anthony)繼續繳出高效數據了。

#Lakers Anthony Davis has a sprained thumb and healing time can vary



-Mild/Grade I sprain: 1-2 weeks — Dr. Evan Jeffries DPT (@GameInjuryDoc) November 5 2021

安森尼開季9場平均打27.8分鐘，有17分3.9籃板1助攻，投籃命中率50.5%、外線52.5%、罰球78.6%，場均失誤僅1次，效率非常高，尤其在外線部份，9場他只有2場外線命中率不到5成，也繳出4場20分以上表現，可說是湖人新成員中最穩定的，不過戴維斯仍要保持健康，在往後比賽穩定先發，讓安森尼繼續從板凳殺出較為理想。