南台中家扶中心接受台中市社會局委託執行寄養服務業務，6日在大毅幸福館舉辦「110年度台中市寄養家庭表揚暨授證典禮」。除47戶在職寄養家庭和4戶新寄養家庭參加並授予合格證書外，並針對1戶榮退寄養家庭、1戶特殊貢獻寄養家庭以及8戶資深寄養家庭進行表揚，肯定、感謝其對寄養服務的貢獻和付出。

南台中家扶中心今年度至10月底共計安置80名兒少，平均每個月約66名的兒童少年接受本中心提供的家庭寄養服務。

安置原因包含身體虐待、性虐待、精神虐待、嚴重疏忽、家長入獄、無力照顧、遺棄等，年齡分布，60％為學齡前兒童，其中特殊兒少所佔比例為66％。

因寄養兒少年幼，成長歷程中遭受創傷經歷，且有身心發展遲緩等議題，寄養父母提供照顧更是辛苦且不容易。

榮退寄養家庭 陳金地、林玉雪夫婦，2004年開始擔任寄養家庭，起初是因為接觸到同為寄養家庭的親戚，看見寄養服務對孩子們的重要與改變而深受感動。

夫妻兩人便將這份感動化作行動，在獲得三名子女強力支持下，已經加入寄養家庭17年，並於今年榮退。

歷經17個年頭，陳金地、林玉雪用愛、關懷與耐心陪伴16名寄養童成長，照顧的寄養童從十個月大的小嬰兒到國小四年級的兒童都有。每一個孩子也許帶著不同的傷口、或不同的故事進入到他們的家庭，而夫妻兩人都願意花時間，不分日夜的分工與協力照顧，陪伴每位孩子慢慢適應、穩定與修復，並感受到家庭的溫暖。

「一個囝仔、一個性，每一個都是特別的！」這是金地爸爸和玉雪媽媽帶過16個寄養童的心聲。他們說，「沒有一招走天下的教養方法，可以適合每個孩子；但大人對孩子關愛與陪伴，卻能溫暖每個來到寄養家庭的孩子。選擇擔任寄養家庭，讓我們更懂得感恩與惜福，也讓家庭生命更豐富！」

吳松憲、石素貞夫妻自1955年擔任寄養家庭轉眼間已經26年，共照顧過29名寄養兒少。過程中陪伴孩子們學習成長，讓孩子感受自己是有價值的，是被愛的；同時也感恩孩子讓寄養父母有機會成為「付出愛的人」。

寄養工作最大的受惠者應是寄養父母，因為可以見證每個孩子的成長、進步，甚至是出養找到好歸宿的孩子們，展開嶄新的人生。

小蘋在兩個月大時就被安置到寄養家庭，因為轉換環境和照顧者，導致小蘋缺乏安全感、半夜常常會驚醒大哭，松憲爸爸和素貞媽媽睡眼惺忪，仍打起精神安撫小蘋、陪伴她入睡。

在照顧小蘋期間，素貞媽媽發現小蘋有語言、粗動作發展遲緩的狀況，雖然兩人都有各自的工作，夫妻倆互相合作，積極帶小蘋去醫院評估和療育，也讓小蘋在發展上逐漸跟上同年齡孩子的程度。

南台中家扶中心1983年起接受台中市政府委辦理寄養家庭安置服務，至今已經幫助超過1300名因遭受家庭不當照顧或家庭失功能之兒童及少年，在寄養家庭的細心照顧下，生活能得到適當的照顧，使其有良好的身心發展與就學穩定，情感有所依附，享有家庭的溫暖。

南台中家扶中心王金敦主任表示，感謝台中市政府對南台中家扶中心執行養服務方案的肯定，更感謝因著有這一群寄養家庭的愛心、耐心、無私的付出，讓寄養兒少重新體驗與感受家的溫暖，健康快樂的成長。

尤其是在今年疫情嚴峻期間，寄養父母陪伴寄養兒少居家學習，是特別辛苦的一年。感謝寄養家庭的專業及愛心，全年無休的付出。期待透過寄養家庭表揚暨授證典禮能發揮拋磚引玉，並號召更多的家庭能加入照顧短暫失依的寄養兒少，「打開家門，讓愛住進來」，讓這些孩子們可以有一個溫暖的家。