今年邁入20周年的北京酷兒影展愛酷電影周，於本月6日正式起跑，新銳女導演林純華首部自編自導劇情長片《有鬼》獲選為年度開幕片，備受國際矚目。繼2020年於日本大阪亞洲影展世界首映，走遍亞洲、歐洲、北美洲、南美洲等地影展後，為本片再添一筆國際榮譽。

《有鬼》走遍亞洲、歐洲、北美洲、南美洲世界影展，獨特故事備受國際讚譽。（洪秀瑛攝）

以資深編劇身分於影壇從業20餘年，林純華曾參與多部知名電影與電視劇寫作、劇情和動畫短片製作，多度獲榮譽肯定。不只曾以動畫短片《暗》與《給母親》入圍台北電影獎、短片《搞什麼鬼》獲金穗獎優等短片，更曾以電影《殺人計畫》獲得過新聞局優良電影劇本獎，說故事的細膩與創意深受肯定。而在2020年首次挑戰執導筒的自編長片《有鬼》，以一段外表中性的年邁同志與國中女生看似不尋常卻單純的友誼，帶出橫跨親情、友情、愛情，在每種關係中觀察自以為正常的表面下，其實充滿虛偽又矛盾的人性黑暗面，人人心裡皆有鬼。

有別於一般文藝愛情為主軸的同志類型作品，其故事出眾特殊、諷刺社會現象，讓本片獲得眾多國際影展青睞，包括台灣酷兒國際影展、香港同志影展、聖地牙哥亞洲影展、倫敦Queer East酷兒影展、Wicked Queer波士頓酷兒影展、加拿大Out North酷兒影展，以及墨西哥Festival Mix多元性別影展等，足跡遍布全球，讓世界觀眾以不同觀點看見台灣電影的另一個面貌。

《有鬼》以台北都會為背景，講述一位少女真真為了監視疑似外遇的父親，有天誤闖入對面公寓一位老人的頂樓加蓋住處，兩人因此結識漸漸成為朋友。就在生活看似走向光明時，這對忘年之交卻在社區引起輿論，讓誤會加劇，但當人們議論指點的同時，其實人人背後都有不為人知的醜聞秘密正在發生。電影已於影音串流平台GagaOOLala正式全球上線。