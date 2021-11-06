《路透社》5日報導，日前阿富汗喀布爾機場因塔利班重奪政權，而陷入兵荒馬亂的狀態。不少阿富和民眾擠在機場外，將孩子遞給圍牆上的美軍，希望他們能將自己孩子帶進機場內。不過，對部分人來說，這樣冒險的決定可能意味著，將孩子高舉並遞給圍牆上的大兵，可能成為最後一次看到自己的孩子。

8月19日，阿富汗喀布爾機場大門外一片混亂。當時阿瑪迪（Mirza Ali Ahmadi），發現自己和妻子蘇拉雅（Suraya）、5個孩子在人群中動彈不得，無法進入機場。此時，高高的圍牆上突然傳出一道聲音，1名美軍士兵詢問是否需要協助。

由於擔心2個月大的寶貝兒子蘇赫爾（Sohail）會在混亂中被人潮擠壓而死；在那一瞬間阿瑪迪決定相信美軍，便將孩子交給了士兵。他相信，要不了多久就會在圍牆另一側的5公尺處一家團圓。

孰料由於美軍迅速撤軍，塔利班旋風式重返喀布爾，並攔阻有希望撤出的阿富汗人進入機場，導致一家人花了1個半小時才抵達機場圍牆的另一側。悲劇發生了，蘇赫爾不見了。

蘇赫爾為父親遞給美軍後，迄今下落不明。(圖/路透社)

阿瑪迪表示，自己在美國大使館當了10年警衛，他到處詢問自己遇見的每一位官員，是否知道蘇赫爾的下落。1名軍方幹部建議，由於機場對嬰兒來說實在太危險，他可能被帶到一個專門安放嬰孩的區域；不過，他們趕到時，現場空無一人。

雖然阿瑪迪一句英文都不會說，還是靠大使館同事幫忙翻譯才能溝通，也不知道這名軍人的名字；但他很感謝這名幹部熱心的協助，「他和我一同走遍機場，到處尋找」。就這樣過了3天。

他表示，「我大概和20多人談過，每一位軍官、士兵與文職人員，我看到的我都會問孩子的下落」。1名文職人員跟他說，蘇赫爾可能自己走失了，「美軍沒有資源在這照顧孩子」。

現在，32歲的阿瑪迪和32歲的蘇拉雅，以及分別為17歲、9歲、6歲與3歲的孩子們，搭上撤離班機飛抵卡達，再轉飛德國，最後落腳美國。一家人目前在德州布立斯堡，一家人在此舉目無親。

阿瑪迪表示，其他家庭也有將孩子遞過克布爾機場圍牆，交由美軍士兵。之前一段影片顯示，包裹尿布的寶寶被親人高舉過鐵絲網，遞給美軍士兵。這名幸運的女嬰最後與父母團員

但阿瑪迪卻不走運，自他的孩子失蹤以來，承諾變的虛幻不實；舉凡碰到的每一位援助人員、美國官員都承諾盡力而為，但只有承諾而已。1個阿富汗難民援助組織，為蘇赫爾製作了失蹤嬰兒的宣傳照片希望有人能認出來。

美官員表示，相關機構都已收到報案通知，不論是美軍基地還是海外駐點。官員表示，最後一次看到孩子是在喀布爾機場中交給1名美國士兵，不幸的是還是找不到他。

蘇拉雅表示，「我能做的只剩思念我孩子。不管我爸媽、姐姐，每個人都跟我說別擔心，上帝是良善的，妳孩子會被找到」。(圖/路透社)

國務院表示，政府正和國際合作夥伴與國際社會合作，透過所有途徑尋找孩童；其中，包括透過國際失蹤和受虐兒童援助中心（International Center for Missing and Exploited Children），發布國際安珀警報（Amber Alert）。

蘇拉雅則談到自己終日以淚洗面，其他孩子也心煩意亂。「我能做的只剩思念我孩子。不管我爸媽、姐姐，每個人都跟我說別擔心，上帝是良善的，妳孩子會被找到」。