由中華民國核能學會主辦的核能工業發展歷史特展「說信：從核說起」，今（6）日起在板橋435藝文中心展出，前總統馬英九受邀參加開幕式。馬英九在會中強調，能源安全就是國家安全，萬一台海情勢緊張，10萬噸液化天然氣的船進不來，怎麼辦？

馬英九指出，國際越來越多國家有共識，一旦排除核能，溫室氣體的減量的目的就無法達成，用綠電取代核電是很奇怪的，因核能不排碳也是綠能的一種，這根本邏輯不通，反核早就不是世界的趨勢。

馬英九強調，現在的能源政策讓大家非常憂心，一方面非核家園遙不可及，加上能源配比，天然氣占50％，但台灣不產天然氣，都是從國外來的，而能源安全是國家安全，萬一台海情勢緊張，10萬噸液化天然氣的船進不來，怎麼辦？不要說打仗，颱風季節只要有一艘運輸船到不了，用電就會變得很緊張。

另被問及綠營批藻礁公投在馬任內拍板定案，馬英九酸說，這個議題辦公室已經答覆過，民進黨已經執政六年，還在玩「馬維拉」把戲不太長進。另對美國人因為反萊豬感到生氣？馬說，這是一個莫名其妙的反應，萊豬包含歐盟跟中國大陸都是拒絕，因此美國生產的豬肉就大幅減少萊豬比例，我們希望盡可能要不含萊劑的美豬，應該是很正確看法，認為反萊豬並不會影響台美經貿關係。