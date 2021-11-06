大陸男星吳亦凡陷入性醜聞，昔日黑歷史也被挖出，更因涉嫌強姦未成年女子遭警方刑事拘留，從9月16日入獄至今，今（6）日剛好是他31歲生日，卻只能在北京朝陽看守所裡淒涼度過；有網友挖出6年前他人氣巔峰時期，微博盡是演藝圈大咖明星祝賀，現在卻連生日加菜都沒有資格，只因他是加拿大籍。

吳亦凡在韓國以偶像男團EXO成員出道，紅了之後就回家鄉發展，憑著帥氣外貌和音樂才華，成為萬千少女追逐的目標；豈料，今年9月被19歲網紅都美竹揭露醜陋真面目，抖出私下搞酒局選妃和誘姦未成年等誇張行徑，經警方調查後證實，直接被依法刑事拘留在北京朝陽看守所。

之前網路上瘋傳吳亦凡在看守所裡的菜單，但因為他是加拿大國籍，連生日加餐資格都沒有。(圖/ 摘自微博)

今日剛好是吳亦凡31歲生日，但他因為入獄，只能在牢裡度過，微博上有網友透露，大陸看守所通常在在押人是生日或生病，會替他們加菜，例如特地加一支大雞腿；但據悉只有本國籍的才有資格，吳亦凡的國籍是加拿大，因此無法享受生日加餐禮遇，生日過得非常慘淡。

特別是有網友挖出6年前，吳亦凡正值演藝事業巔峰、人氣旺到不行的時期，生日當天微博湧入一票大咖明星祝賀，像是楊冪、Angelababy、陳偉霆、黃曉明、劉亦菲和鄭愷等；但風雲變色後，只剩下少數粉絲真心祝福，大多能看見的都是酸民嘲諷，「聽說今天是吳亦凡在監獄的第一個生日，希望他坦白從寬，在裡面好好改造」、「吳亦凡1106朝陽看守所生日快樂」。