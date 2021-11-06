行政院長蘇貞昌曾強調反萊豬將影響加入CPTPP，他5日到立法院進行施政總質詢，更兩度搬出「美國人很氣」的說法，強調萊豬進口就是會影響到台美關係與CPTPP。對此，東華大學教授施正鋒直言，那麼怕美國生氣，難道就不怕老百姓生氣？不修政治學，只會選舉，如何擔當國家領導？

民進黨立委湯蕙禎日前在立院詢問美豬進口為什麼會影響台灣加入CPTPP？蘇貞昌說，你跟美國人說不照國際標準、不照國際規範，美國人實在很氣；台灣東西一年賣美國兩兆四千多億，卻不遵守國際規範，明明符合安全標準的東西，自己也吃，結果台灣卻不給進口。

對此，施正鋒6日在臉書上發文表示，那麼怕老美生氣，難道就不怕百姓翻臉？不修政治學、更不用說國際關係或國際政治經濟，只會選舉，政權交到手上，如何擔當國家領導？

施正鋒指出，英文流利未必代表有國際外交能力，藍綠都一樣，就不一一點名了。他更直言，好一點的是鸚鵡般可愛而聒噪的傳話工具人，普通一點的是疲於奔命揣摩上意、言聽計從，等而下的是面對頤指氣使搖尾乞憐。

施正鋒認為，知識還是必須循正軌學習，智慧要靠經驗累積，不是靠聰明靈光、或是一張嘴巴，隨便過洋水拿個學位，會跟老外哈拉，就以為自己是蘇秦張儀、或季辛吉。基本的國際政治運作都不懂，吃沒有三把空心菜就要上西天，儼然滿清末年的昏君庸臣，廉價而悲哀，一點國家的尊嚴都沒有，會被人家瞧不起。