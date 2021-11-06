國台辦發言人朱鳳蓮5日證實，大陸有列出台獨制裁清單，包含行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、外交部長吳釗燮等都入列，將對其終身追究刑責，禁止其本人及家屬進入大陸和香港、澳門，限制其關聯機構與大陸有關組織、個人進行合作，絕不允許其關聯企業和「金主」在大陸謀利。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉分析認為，蘇貞昌這下真的麻煩大了，因為選舉金流都被斷了。

大陸國台辦發言人 朱鳳蓮。(圖/本報資料照)

吳子嘉6日在個人主持節目《董事長開講》談及近期兩岸紛爭，有網友好奇詢問，「國台辦限制其關聯機構與大陸有關組織、個人進行合作，絕不允許其關聯企業和『金主』在大陸謀利，意思是接下來會公布哪些人在兩岸兩頭牟利嗎？」。

吳子嘉先是預測，台獨分子名單公布後，蘇貞昌會繼續擔任行政院長，但他相信今天開始，在新北市搞兩岸投資的綠營金主，很多都是2邊押寶，多少會有影響，且蘇貞昌院長現在麻煩大了，因為他雖然獲得院長連任的門票，但是他沒有錢可以選舉了，明年蘇系人馬一大堆人要選舉，蘇雖然一樣可以選，但他勸蘇貞昌，仍要保持不忘初心的心態。

最後，吳子嘉續指，另一個問題是，國台辦公布台獨分子名單後，因為這些被列入的人是終身追究的，如果之後仍是民進黨當選，那事情就這樣，但若之後是政黨輪替國民黨上台，兩岸有融冰可能性，那這些人該怎麼辦？兩岸關係會發生什麼變化，值得後續觀察。