台中第二選區立委補選，將於明年1月9日投票。民進黨徵召前立委林靜儀參選，國民黨則尚未決定人選，以前立委顏寬恒最受關注。針對台中補選藍軍會由誰出戰？資深媒體人黃暐瀚表示，顏寬恒應還在考慮，而顏寬恒的妹妹顏莉敏應該不可能出戰。

黃暐瀚5日在Yahoo TV《鄉民來衝康》節目中表示，顏家會派人，只是會派什麼人？他認為，顏寬恒應還在考慮，顏寬恒的老婆也被傳是出戰人選，但顏寬恒的妹妹顏莉敏應該不可能，因顏莉敏是台中市議會副議長，有人講妹妹去選立委，哥哥去選議員後當議長。黃暐瀚反問議長大還是立委大？議長很大沒有錯，可是現在台中市議長張清照，有比顏寬恒有名嗎？

黃暐瀚接著表示，顏寬恒鎖定的就是2024年大選的立委，不管現在的局是怎麼樣，顏寬恒2024一定會選，可是這一次台灣基進陳柏惟罷兔的過程當中，聽說新潮流已經準備好了十八套劇本要打顏寬恒，所以也許他想要避開這一個戰局，包含他的論文等等，幹嘛出來給大家打。

黃暐瀚揭著指出，當全國在選立委的時候，73個選區，每個選區都有兩到三個候選人，大家都會被談到。可是如果一旦出來參加補選，就只有一對一，會被嚴格的檢視，也許他想要避開這一個戰局。至於林靜儀是婦產科醫師，綠營方面也都能接受她，獨派也可以。