維也納啤酒節千人擠爆 南台灣觀光潮月底前聚焦南美2館

台南市立美術館2館11月活動連發，6日維也納啤酒節打頭陣，邀請各國外籍使節參加，逾千民眾擠爆與會，一開始稍嫌混亂，隨後人潮恢復正常，館方接下來還有森山文創市集、貴人散步與城市音樂節連續登場，月底前南台灣觀光人潮可望聚焦此處。

南美2館去年將森山文創市集與貴人散步節、城市音樂節合併舉辦，活動空前受歡迎，館方腹地空間不足，2天內擠爆10萬人次，遊客形同人體輸送帶，只能跟著人潮推擠前進。

去年空前人潮看出南美2館的吸客潛力，台南市觀旅局今年將森山文創市集與後兩者活動日期分開，管制進場人數並規畫場地動線，降低人潮同時湧入。

南美2館6日晚間6時，維也納啤酒節率先登場，1200人擠爆4樓平台，現場有DJ播放輕音樂搭配奧地利進口啤酒，今年邀請更多國際使節參加，提高台南市的國際曝光度。

維也納啤酒節去年首次開辦廣受好評，今年續半，民眾難得在疫情期間感受偽出國氛圍，主辦單位在活動前就接獲超高詢問度，6日晚間果然超過千人持南美館參觀票根入場，擠爆4樓小平台。

與會者盛裝打扮，一開始因人潮過多稍嫌混亂，台南市觀旅局開始管制人數，場外仍有民眾大排長龍等著進場，經過管制疏導，活動人潮順暢許多，中外朋友在音樂聲中隨機交流，氣氛輕鬆。

台南市立美術館表示，11月除了2館有多場活動，1館將同時開辦日本知名插畫家奈良美智特展，屬療癒系藝術家，他的畫作在世界拍賣價格甚高，是屬於館內大展。