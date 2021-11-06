「台北熊好券」於昨（5日）完成抽獎，參加抽籤者即有機會抽中住宿、饗購、藝文、運動、市集等5種票券，其中抽中饗購券的可用於許多知名店家，不僅適用於麥當勞、星巴克、50嵐等連鎖店家，連同君悅、天成等大飯店、王品、欣葉、鼎泰豐等知名餐廳或是百貨商場的店家也都可以進行消費使用。

台北熊好券有5種票券，包括1000元的住宿券、500元饗購券、500元藝文券、500元運動券及500元市集券，將發送113.7萬份，共吸引96萬3308人登記，其中還有11位幸運兒同時抽中5種票券。

不過，有部分民眾不清楚有哪些適用店家，甚至有人索性打算直接去麥當勞進行消費，但事實上，只要在手機下載「台北通」APP，就可以查詢饗購券可使用於那些店家。

適用店家種類繁多，除了路易莎、85度C、星巴克、五十嵐等連鎖飲料店，以及麥當勞、頂呱呱等連鎖速食業者以外，「就連君悅、天成、花園酒店等知名飯店業者，乃至New Balance、摩曼頓等運動用品店，甚至是王品旗下的Hot 7、石二鍋皆都可消費使用」；目前饗購券共計超過9000適用店家，且陸續增加中。

根據台北市政府官網資料顯示，饗購券面額為100元，消費時不找零，進行消費時，只需要台北通APP，掃描票券的QR Code即可使用。