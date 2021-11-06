今16架共機擾台 空軍廣播驅離 23:462021/11/06 中時 楊孟立 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （國防部提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國防部公告，中共解放軍殲-16機10架次、殲-10機6架次今天防空識別區西南角，空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離，並以防空飛彈追監。根據國防部公開資訊，16架共機是本月最多架次擾台紀錄。 環保創商機 台南廢棄蚵架變海竹炭 六甲174線山路彎道重機飆速 台南警出動空拍機蒐證取締 #16架 #空軍 #廣播驅離 #國防部 #10 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國銀永續債券 前十月衝155億 04:102021/11/06 金融．稅務 從封鎖馬祖到大舉侵台 外媒推演共軍「台灣之戰」6步棋 08:032021/11/06 軍事 創新技術博覽會 龍華科大奪2鉑金獎 23:342021/11/05 寶島 超市搶攻雙11 線上線下兩頭熱 04:102021/11/06 時尚消費 7旬老婦外出資源回收迷途 桃園八德警助平安返家 18:572021/11/05 社會 桃園購物節首日登錄破2億元 搭配婦幼展搶好康 19:232021/11/06 生活 林靜儀疫苗救濟請假王 藍委轟尸位素餐 04:102021/11/05 政治要聞 8兆負債火燒屁股 恒大急賣2架飛機還債 還有幾架要賣？ 13:482021/11/06 財經 興櫃交投熱 億而得智微領風騷 04:102021/11/06 證券．權證 「風神車隊」手搖車 今展開9天環台之旅 20:572021/11/06 寶島 開卷書摘》軍事領域 由美國持續掌控的無聲競賽 07:002021/11/05 軍事 政治熱門新聞 曾當他翻譯 彭文正爆施明德送了10字 - 政治 陸點名這3人「台獨份子」後 施正鋒怒嗆他：丟臉 - 政治 陸點名這3人「台獨份子」後 吳子嘉斷言他麻煩大了 - 政治 聽到國安高層這句話 郭正亮震驚：全世界沒人敢講 - 政治 國台辦列台獨制裁清單後 沈富雄發現少了這三個人 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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