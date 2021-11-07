台中第二選區立委補選，將於明年1月9日投票。民進黨徵召前立委林靜儀參選，國民黨方面以立委顏寬恒呼聲最高。資深媒體人吳子嘉表示，補選的勝負關鍵，是總統蔡英文與台中市長盧秀燕兩個女人的對決。

吳子嘉6日在《董事長開講》網路直播節目中表示，有媒體人罵錯了，中部新潮流系大老利錦祥在台中混了幾十年，他和顏清標若沒有相當的交情，混得下去嗎？吳子嘉甚至透露，兩人互動非常好，至於曾投入該區補選失利的台中市議員陳世凱為何不願意出來選，因為這是沒有必要的事情。他強調，台中第二選區補選，去打顏清標，是沒有意義的事。

吳子嘉建議，林靜儀千萬不要去搞抹黑的動作，因沒有意義，靠罵人也沒有票，而是要靠基層經營。

吳子嘉指出，第二選區輸贏的關鍵是在總統蔡英文跟台中市長盧秀燕的對決，這也是2022年地方選舉的對決。蔡英文一定會下去拚，林佳龍擔任林靜儀的競選總部主委，也一定會拚。林佳龍是盧秀燕的手下敗將，林佳龍若不拚的話，未來怎麼有機會當行政院長。吳子嘉甚至認為，選戰打到最後，盧秀燕一定非出來不可。