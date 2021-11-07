台灣人喜歡吃牛肉，尤其是頂級的A5和牛，入口即化的口感更是不少老饕的最愛，不過營養師高敏敏就提醒，和牛的油脂佔比實在太高，千萬不能吃多！

高敏敏在臉書粉專PO文指出，和牛以步留率與肉質分級，「油花越多越美，表示等級越高」，而頂級的A5和牛入口即化，想必熱量也不低，但是沒想到竟然高達56％都是油脂！高敏敏分析，每100公克的A5和牛熱量約為820大卡、脂肪51公克，佔整體56％的熱量，等於一半以上都是油。

高敏敏表示，根據衛福部建議，每日脂肪攝取量應為20％至30％，假設以一天能吃2000大卡的成人來說，最多只能吃600大卡的油脂，相當於66.6公克左右，而100公克的和牛約含有51公克的油脂，等於快超過一天能攝取的油脂量，「更不用說整天熱量要控制在2000大卡以下的人，應該很容易超量了。」

高敏敏解釋，和牛以步留率與肉質分級，前方英文字母「A」表示步留率，是肉品經過處理後，可販賣的部分與原有全部之比率。等級A，代表步留率落在標準以上；等級B的步留率落在標準之內；等級C則表示在標準以下。

至於後方數字指的是「肉質等級」，依據脂肪分布、肉的色澤、肉的緊實與纖維、脂肪的色澤與質地4項評分，分為5個等級、12個階段，也就是說A5和牛必須全部達到滿分。

在台灣吃到的和牛產地來自日本、美國和澳洲，日本和牛是指在日本飼養的食用牛，目前只有黑色和牛、褐色和牛、無角和牛、日本短角種這4種，皆為經過長時間品種交配改良，才有現在肉質軟嫩、口感美味的牛肉。

而除了這4種牛之外，其他牛都不是和牛，而是屬於「各種國產牛」，像是美國和牛指的就是，將日本和牛的基因轉與美國其他肉牛混種，並於美國養殖；澳洲和牛也是將日本和牛與安格斯黑牛混種，並在澳洲養殖。最後高敏敏強調，並非要民眾戒和牛，而是在進食時要適可而止，身體才會更舒服健康。

對此，網友們紛紛留言直呼「喔不！最愛的和牛是在吃油」、「好險我沒錢吃和牛」、「哇！原來A5和牛這麼油」。