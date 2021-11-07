國台辦發言人朱鳳蓮5日證實，大陸有列出台獨制裁清單，包含行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、外交部長吳釗燮等都入列，將對其終身追究刑責，禁止其本人及家屬進入大陸和香港、澳門。對於清單為何沒有蔡英文總統和賴清德副總統，《美麗島電子報》董事長吳子嘉6日分析可能原因。

吳子嘉6日在個人主持節目《董事長開講》談及近期兩岸紛爭，有網友好奇詢問，「為何蔡英文總統，沒被國台辦列入『頑固份子清單』？」，吳子嘉分析表示，大陸這次留了一手餘地，代表還有談的空間。

此外，也有網友好奇追問，「副總統賴清德曾多次表達自己是堅定的台獨工作者，卻被排在名單之外，是怕賴清德民調繼續比桃園市長鄭文燦還高嗎？」

吳子嘉則表示，過去賴清德曾去過對岸和大陸官員有過面對面互動，陸方可能對賴清德有不同的評價。

值得注意的是，上海東亞研究所助理所長包承柯分析，大陸沒有提到更多的名字，事實上為兩岸關係留有一定餘地，「希望台灣當局最高領導人在相關問題上不要一意孤行，能夠謹慎把握，盡快讓兩岸關係回到和平穩定的狀態」。