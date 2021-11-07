除了Gogoro、光陽Ionex兩大陣營外，全台第一輛電動重機ottobike也即將上市。

這個幕後推手來自1位年過70歲的越南台商，並想藉此建立起供應鏈國家隊。

來自台灣、一輛要價約40萬元的電動重機ottobike，將正式於11月下旬的義大利米蘭車展開賣，最快明年第1季末在台上市，成了台灣首個商業化量產的電動重機品牌。

關鍵推手品睿綠能，其實早在5年前成立時，就曾讓旗下電動重機在國際舞台亮相，好評如潮後，卻一輛車都不賣，選擇不斷精進調整，直到日前通過兩次撞擊測試考驗，才胸有成竹進軍歐洲市場。

「之所以5、6年來一輛車都還沒賣，是因為我認為品質、安全最重要，但現在可以說是開花結果了！」年過70歲的品睿綠能董事長李育奇，說起話來仍有年輕人創業的衝勁，「我不只看好高端的電動摩托車，我也投資電動腳踏車，這條路不容易走，但如果做得起來，那不得了！」

能讓李育奇這麼有底氣，是因為過去30年來，他做的就是高端機車零組件生意，放眼望去，舉凡哈雷、杜卡迪（Ducati）、龐巴迪（Bombardier）都是他的客戶。由他掌舵的OEM（代工生產）大廠越南精密（VPIC），近年也成功轉型升級，不僅專攻國際一線品牌重機零組件，今年的年營業額預計能達1.7億美元。

儘管越南精密的業績持續成長，但李育奇還是嗅到油車轉電車的大趨勢。2014年，他決心投資電動機車，至今投入已超過品睿綠能一個資本額，即使因此「經常被太太罵」，投資意志仍然堅定。

亮點1〉

品牌起跑 有零件王當後盾

回想起步時期，李育奇笑說當時只想進口中國零件來組裝賣車，後來發現不對，這些低階品質不穩的電動機車，在越南也賣不出去。「我們浪費兩年，也虧了不少錢，因此決定要往高階、品質好的電動機車去做。」

問題來了，要在電動機車領域做出差異化，並不容易。由於越南精密具備高門檻的重機零組件、整車技術，李育奇的策略是直接從更高階的重機領域切入，同時鎖定40萬元入門價的利基市場，藉此與哈雷、杜卡迪等國際一線品牌做出差異。

李育奇能率先以台灣品牌之姿成功量產電動重機，並銷售到歐洲，第一個優勢亮點是有「重機零組件王」越南精密做後盾。

重機的技術門檻，比一般機車高。他解釋，一般機車零組件廠要切入重機領域，相當不容易，包括零組件的精準度、安全性，乃至於每個製程的不良率標準，都比一般機車嚴苛。品睿綠能在傳統零件技術上，較其他車廠具有優勢，成為快速研發出電動重機的關鍵之一。

更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1298期)