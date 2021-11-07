前陣子我才剛處理完內人的長輩後事，這幾天又突然接獲多年好友心肌梗塞而往生，我的感觸良多，也想重新思考一下我們對於未來的種種規劃是否考慮周詳？

人生中如何將那些事物的輕重順序調整擺放？我相信每個人都有自己的想法，也沒有絕對的答案，我現在只能就資產管理這部分來討論一下。

人生的不同階段都有不同的重心，因為投資理財是一輩子的事情，所以持有核心長期部位及一些短中期變動部位都很重要，且必須時時保持動態的彈性。

以我們國人來看，房地產肯定佔有一席之地，甚至可能超過全部資產的一半以上，所以在哪個時間點要投入房市，仍然是非常重要的決定；另外由於長期而言，通膨是無法避免的變數，所以只有長期積極投入會成長的企業股票或股票基金，才有辦法打敗通膨、提高部位獲利，至於比較保守的工具如債券基金、固定收益商品、平衡型基金、多元資產基金、則是可以提撥3成左右保持流動性投入。

這波疫情的演進過程，勢必會打破舊的、創造新的商業模式及生態，因此我們的投資行為也必須要修正及改變，服務型產業會吸引更多新的消費族群，所以無論是求職或投資都要列入考量範圍，至於通膨題材我仍認為雖熱門但還不成氣候。

近期來說，我認為11月上旬大盤可能快要陷入拉回整理的型態，應該可以先採取比較保守的作法，出多進少，先保留一下現金，靜觀其變，不要躁進。

編按：撰文者老馬，為一位浸淫市場近三十年的大戶，分享投資風向、股市內幕和理財心得。