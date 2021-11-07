電子類股題材眾多，作夢行情一波波，中小型股人來瘋，若單純僅倚重題材強攻，籌碼面與氣勢是操作關鍵，若有獲利與展望當靠山，則相對較易走出穩健波段攻勢。

大型股不動如山，小型股活蹦亂跳，是台股盤面第四季以來的寫照，加權指數雖然緩步盤堅，回升至季線與整數關卡一七○○○點之上，不過多數權值股並沒有太明顯變化，然成交量逐步增溫，融資也有回籠跡象；而在櫃檯指數方面，漲勢凌厲且量能迅速增溫，突破季線、沿短均向上，來到九月高點附近。

短線操作重題材、籌碼面

根據統計資料顯示，台股每年第四季至隔年第一季，尤其十二月與隔年二、三月不僅上漲機率高，且也是過去十餘年平均漲幅最大的時間，在第三季財報過後將有超過三個月空窗期的前提下，最值得留意的莫過於題材股、趨勢股與籌碼優勢，容易感覺有獲利漲不太動，但是沒獲利或高本益比依舊大步向上。

美國四大指數皆已突破高點，強勢格局沒有改變，聯準會減碼購債與升息計畫，將是資金進退的參考依據。焦點為微軟市值超車蘋果，雲端領域持續茁壯是關鍵，Tesla市值突破一兆美元、第五大企業，執行長馬斯克身價穩居地表之最，臉書更名Meta打造元宇宙願景，台灣相關個股連動受惠，股價水漲船高。

加權指數回到萬七大關，雖然尚未脫離箱型格局，若欲向上突破，仍有前幾波高點與下降壓力線的壓力，不過隨著月線扣抵低值進而上彎，若成交量能再逐步升溫，將有利提升續彈的空間。短期權值股表現牛步，追不上中小型股暴衝式表態，除了法人等大資金態度之外，全球總經展望與國際資金挪移，也仍舊是不確定因素。

反觀櫃檯指數，早早放量突破所有均線反壓，季線也即將扣抵低檔，翻揚則將呈現多頭排列，轉為低檔支撐助力，由於多數籌碼相對輕盈，在資金簇擁下更具優勢。短線操作以追逐強勢股為主，單就基本面易因恐懼而躊躇不前，必須從技術面與籌碼面著手，藝高人膽大者通吃，操作紀律仍是最基本的配備。

倘若追不下手，則恐考慮中長期投資策略，由於資金集中化影響，指數雖高檔卻仍有不少遭低估的價值股，然沒有籌碼動能點火，則評價提升相對不易，就算有優異的獲利成績單，也不一定能夠獲得市場青睞。簡單來說，題材與籌碼面決定了台股夢的廣度與長度，盤面股價熱絡的個股，強者恆強態勢不變。

有夢最美 股價相隨

持強類股如ＡＢＦ載板三雄，南電突破五○○元大關，外資上看九三○元，景碩站穩二○○元，欣興也在外資喊出五○○元目標價後再次拔腿狂奔，股價來到二○○元；綠能也是盤面近年熱門產業，近期太陽能成為寵兒，安集、元晶、聯合再生等強勢表態。

第三代半導體以漢磊為首，而車用電子更加全面擴散，二極體由朋程、德微領軍，帶動強茂、台半乃至封測的捷敏ＫＹ比價，導線架順德、長科*、界霖，電動車電池由美琪瑪、康普延伸到立凱、聚和等。

另一個大族群，則是高價ＩＣ設計股，尤以ＩＰ族群最為剽悍，智原獲法人籌碼加持，十月漲幅近倍，愛普股票面額變更後續漲，回推已是千金股，力旺、世芯ＫＹ、晶心科、創意等沿短期均線上攻，高速傳輸則以祥碩、威鋒等持續比價向上。

最新穎的題材則是元宇宙與低軌道衛星，Meta大手筆投資擴增實境（ＡＲ）與虛擬實境（ＶＲ），朝建立元宇宙世界前進，台灣昔日王者威盛與宏達電搭上題材，加上宏達電首款沉浸式虛擬實境眼鏡開賣，市場資金追捧，股價高角度上攻，包含揚明光等多檔個股，沾上邊就有表現。

包含SpaceX的星鏈計畫、亞馬遜的Kuiper、英國的OneWeb等，紛紛爭相投入低軌道衛星領域，台灣相關個股包含台揚、昇達科、同欣電、穩懋、昇貿等雨露均霑；ＰＡ族群在全訊上市創高後，掀起另一波比價效應。新題材容易成為盤面資金爭相追逐的焦點。

空運業績飛起來

夢想能不能成真還有待驗證，但不會那麼快就醒來的，題材股是強勢股，雖然基本面追不上題材面，沒有本益比漲更兇，不過短線累積一定漲幅過後，追價存在著相當程度的風險，若尚未進場縱然躍躍欲試，然而絕不能忘記操作紀律。倘若不願隨波逐流，亦可以留意低基期、高獲利且股價已整理完成個股。

景氣循環人氣指標貨櫃航運，日前因籌碼而相對冷清，不過業績表現依舊亮眼，除了海運塞港難題短線幾乎無解之外，也可留意空運比例較高的承攬業者，如中菲行與捷迅，第四季海運運價因塞港應可維持相對高檔，而空運則進入旺季，華航與長榮航客運不優，貨運需求卻是搶搶滾，運費上揚。

疫情干擾、美國企業庫存處相對低檔，雙十一、雙十二、聖誕節，加上網購電商蓬勃發展，今年空運運價持續衝高，北美達每公斤四○○～五○○元，還可能挑戰新高，歐洲也超過三○○元，又美國取消香港獨立關稅區地位，台灣轉口地位提升，中菲行空運業務占比達五～六成，營運持續挑戰新高值得期待。

微星上半年ＥＰＳ十．一四元，電競基本盤搭配傳統旺季，八、九月營收連續創下歷史新高，第三季營收五二二億元、年增二八．一％，法人預期顯卡熱度可望延續至明年上半年，主板受惠英特爾新品助攻，又零組件缺貨亦略為趨緩，第四季持穩高檔。營運穩健、本益比偏低，且有殖利率支撐，同類股技嘉與華擎可一併留意。

全文及圖表請見《先探投資週刊2168期精彩當期內文轉載》