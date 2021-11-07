男子黃文福多次酒後毆打同居人鍾麗梅，鍾女聲請保護令並分居，黃不滿分手又要錢不成，竟潛入鍾女住處，用水果刀在她臉上畫「米」字毀容後，刺死對方。黃在法庭上辯稱，因受鍾女奚落，「分泌賀爾蒙，刺激腎上腺」，才會殺死人，法官不採信這種說詞，依殺人罪判他無期徒刑確定。

2010年7月黃文福在花蓮市住處，因細故毆打鍾姓女同居人，鍾因此聲請保護令並搬離。但黃卻無視保護令，仍在2011年3月12日凌晨，持鐵鎚闖入鍾女家中，毆打她並搶走手機和1萬5000元。

2011年3月14日凌晨一點，黃男酒後心情鬱悶，想到鍾女平日以言語嘲笑他，心中氣憤難耐，再次闖入鍾女住家理論。雙方一言不合，黃竟將鍾女壓制在床上，毆打臉部，並持房內的水果刀劃傷她的臉，鍾因而哀嚎，並奮力揮手掙扎、抵抗。

嫌犯黃文福行兇後，駕駛女友的自用車逃逸，曾躲車內燒炭輕生，被逮捕後，警方鑑識人員在車內搜出瓦斯罐等工具。（洪祥和攝）

黃男一不作二不休，用刀將鍾女的臉割成米字狀後，猛刺鍾女胸部、肩部及手部，造成肺部穿刺傷，動脈斷裂，鍾因失血性休克死亡。黃行凶後確認對方死亡，以棉被覆蓋屍體，隨即逃離現場。

黃文福被逮後，坦承違反保護令並殺死鍾女，卻稱人在面對危險時會分泌「兒茶酚氨」的賀爾蒙，受到刺激後，因腎上腺激素的發酵，失去理智，才會因遭鍾的嘲笑後，失控殺人。

2012年最高法院審結後認為，鍾女原本在床上睡覺，經黃叫喚後才清醒，鍾女只是以枕頭抵抗暴力攻擊，並沒有任何足以威脅黃男的行為、動作，黃男辯稱受刺激才殺人，不可採信。

最高法院認定黃男有傷害被害人的前科，不知悔改，又正值壯年，竟藐視法院的民事通常保護令且攜帶凶器、毀壞門扇、侵入住宅強盜被害人財物，對社會治安影響至鉅，依殺人等罪判他無期徒刑定讞。

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※作者簡介：「社會老大」是一群資深的媒體記者，經歷許多社會事件、司法新聞採訪，看盡人間繁華，透過「社會9點檔」，帶領新舊閱聽人，回顧當年新聞事件，引以為鑑。