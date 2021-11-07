番紅花又名「藏紅花」在歐洲、印度及中東地區偶爾會出現在高級料理上，作為香料提味、裝飾，因為要價不菲，1克就要上百元，所以高級料理也常常僅用數根增添色澤與高級感。雖然番紅花近年來才有較多的研究數據，但在中醫上已行之有年，是解鬱安神、活血通經的藥材之一。

●番紅花萃取物可幫助入睡、改善憂鬱

在近年科學化的研究下，許多傳統中藥材成分慢慢被解析，國際上也有許多番紅花萃取物相關的論文，主要集中在幫助入睡以及改善憂鬱症狀這兩項功效上。

番紅花萃取物可以改善失眠，提升睡眠品質

根據2020年的人體實驗研究指出，連續4週攝取28毫克（一天兩次，早晚各14毫克）的番紅花萃取物，在睡眠品質量表上有顯著的改善，包含入睡後醒來的次數減少、清醒時的精神更佳等，並可以有效減緩失眠程度。

雖然改善睡眠品質的機制還不是十分明確，但過去有動物實驗發現番紅花萃取物會影響血清素、麩醯胺酸、GABA這些與睡眠有關物質的接收、結合路徑。也有實驗推測可能是番紅花具有抗發炎作用，透過抗發炎反應提高身體休息品質，更能促進恢復。

●番紅花萃取物也能改善情緒、減少憂鬱狀況

睡眠與情緒息息相關，睡得好、睡得飽就能解決許多煩惱，也因此許多跟睡眠相關的保健食品也都能改善部分情緒與憂鬱的問題。番紅花萃取物也不例外。在2019年的研究，邀請目前有服用憂鬱相關藥物的成人每天額外攝取番紅花萃取物，食用8週以後發現，憂鬱狀況評分減少高達41%（根據MADRS蒙哥馬利抑鬱評定量表測量）。所以番紅花的功效不只是優化睡眠，也有改善情緒的作用！

●孕婦、服藥族群請先徵詢專業醫師建議

如果是懷孕期間，或者目前已經有服用情緒相關藥物，因為個人體質差異較大，建議在食用前一定要找相關醫師諮詢，再根據個人狀況評估是否適合補充。