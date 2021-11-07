癌症患者的口腔照護易被忽略，尤其化療、放療後，大部分患者因口腔黏膜受傷，出現口乾、吞嚥困難、疼痛、口腔黏膜炎等問題，若此時疏忽照護，不僅已受損的口腔黏膜難癒合，一旦延宕治療恐引發感染、危及生命。

北醫牙科部主任吳家佑指出，口腔癌患者進行化學治療或放射治療後，受傷疤影響可能不容易張口，萬一衍生蛀牙、牙周病就必須拔牙，嚴重恐導致「放射性骨壞死」，不僅失去咀嚼能力，甚至引發敗血症。因此，患者治療前最好先評估口腔健康，「已經有問題或可能有問題」的牙齒，都應先拔除。

​兩大錯誤清潔習慣：漱口、刷牙。吳家佑強調，口腔黏膜相當脆弱，許多患者「自認為的良好照護」反而把狀況搞得更糟，如沖泡鹽水漱口，或選擇含酒精的漱口水，都適得其反；使用硬毛牙刷清潔牙齒，也是錯誤迷思。

​北醫大口腔衛生學系主任周幸華表示，癌症患者在治療前、中、後要正確執行口腔保健，治療過程中由醫護人員提醒和指導，比較不會出現問題。只要正確執行潔牙、保持口腔黏膜清潔與濕潤，皆有助於預防口腔黏膜炎發生。