今天立冬，象徵冬天腳步來臨。雖然台灣各地的天氣仍屬溫暖，但中央氣象局表示，入秋後最強冷空氣8日起南下，天氣將會逐漸轉涼。習俗裡，立冬這天需要「補冬」，希望透過進補打造元氣，抵禦寒冬。但實際上，現代人大多營養過剩或是營養不均，因此早年的補身要領，其實也要做適度調整，以利符合自身需求。

●立冬進補新觀念：充足維生素Ｃ、Ｄ加上鈣 提升免疫力

家庭醫學醫師黃鼎殷指出，過了立冬，也就正式進入冬季，人體新陳代謝的確會逐漸放緩，很多人利用這時候進補，希望扶正固本，增強抵抗力。不過重點是，許多人的身體處於營養失調甚至慢性發炎的狀態，如果跟著傳統的食補藥補法，補錯或是補過頭，反造成腸胃不適，甚至血壓、血脂、膽固醇、體脂肪失控，反效果遠遠大於實質獲益。

在疫情尚未完全解除之前，維持身體免疫力是補身重點，維生素C堪稱立冬進補首選。《跟著節氣養生》作者許承翰也提到，研究證明，維他命C營養價值高，使人體增強對低溫環境的耐受力，加快適應過程，富含維他命C的飲食還有助於防止心肌梗死、中風等疾病的發生。秋冬當季的柑橘、大白菜、綠色蔬菜等都有豐富維生素Ｃ。

除此之外，秋冬日照減少，人體缺少合成維生素Ｄ的機會，鈣質流失更快。花蓮慈濟醫院營養師也建議，補冬時應多攝取高鈣高纖天然食材，像是豆腐、深綠蔬菜、小魚乾、菠菜、黑木耳、香菇、芹菜、甜玉米、金針菇，不但含有豐富鈣質、膳食纖維及維生素，熱量又低，對於調節血糖、膽固醇、促進排便都有助益。

●溫差是心血管大敵 沐浴水溫勿太燙 早晨別泡澡

保暖是秋冬養生的首要大事，但若為保暖把室內溫度調高，與室外溫差超過十度以上；或是沐浴時，浴室的室溫與水溫差異太大，都有可能讓血壓忽高忽低，提高中風與心臟急症發作的機率。

醫師提醒，早晨起床最好不要太快起身，天色未亮也別急著出門運動，原本有晨起沐浴習慣的人，秋冬最好能暫停，讓身體盡量避免處於溫差過大的狀態下比較安全。

(圖/中時新聞網陳友齡製圖)

●避免意外 室內勿門窗緊閉 排便宜輕緩

秋冬也是一氧化碳中毒的高峰期，溫度越低越容易發生。要注意的是，即使門窗打開，但若室內雜物太多，阻礙空氣流通，依舊有中毒機會，務必注意。

除此之外，秋冬少活動又進補了高油、高鈉補品的話，便祕機率大增。這時切忌屏氣用力硬擠，高血壓者容易誘發血管破裂。排便時要記得放輕放緩，如果真有困難，可再補充水分、水溶性膳食纖維或經醫囑服藥調整。

●陽光與運動 讓身心都開朗 化解陰鬱心情

秋冬在天亮之後再出門運動，還有一個主要原因，就是掌握充足日曬。每天至少在陽光下活動10分鐘，脫下帽子、圍巾，讓頭、頸、背部接觸陽光，不但強化骨質，也能舒緩心情，是免費的活力能量來源。

立冬補冬的觀念雖好，但做法需與時俱進，讓其適合自身與日常環境，盡量保持正向過日子，不但能安度秋冬，疫情期間更能保護自己免受疫病侵擾，才是長久養生之計。