四大公投案12月18日將投票，引發各界關注。銘傳大學網路聲量與新媒體研究中心輿論策略總監彭基原表示，民進黨其實知道「抗中保台」這張牌比「芒果乾」還有效，尤其在鞏固年輕族群選票方面；近日有民調顯示，6成4民眾不認為兩岸將開戰並認為美國無論如何都會保護台灣，這讓民進黨認定「抗中保台」是有效的，年輕人若沒反轉或覺醒，國民黨很難重返執政，必須好好思考戰略。

彭基原6日接受香港媒體《中評社》訪問指出，台灣民意基金會日前公布最新民調，有6成4的民眾不認為兩岸將開戰並認為美國無論如何都會保護台灣，故民進黨認定「抗中保台」這張牌還是有效，尤其藉大內宣穩固綠色執政頗有用，比「芒果乾」更有效。

彭基原分析，國民黨短時間想拿回話語權可能性不高，但總統蔡英文也不會永遠撿到槍，因為美中「拜習會」終究會登場，一旦雙方達成共識，美國堅守「一個中國」原則，隨時可能犧牲台灣，藉時抗中聲勢就會下降，國民黨就有機會回到「和中保台」方向。

對此，彭基原進一步指出，年輕人若沒有反轉或覺醒，國民黨很難重返執政，從目前情勢看來，2024年總統大選勢必要藍白合方能對抗民進黨；待國民黨重返執政，再看看能不能從「抗中保台」慢慢調整為「和中保台」，以抗衡民進黨透過課綱培養的一批認同抗中保台的「覺青」們。