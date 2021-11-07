個案故事：阿仁跟小琪結婚三年，目前兩人已超過七個月都沒有性生活，近期阿仁發現老婆在偷玩交友軟體，為此兩人吵得不可開交，甚至鬧到要離婚，他們之間到底出了什麼問題？

◎生活日常

平時兩人下班回家後，一個窩在房間打電動，一個躺在客廳看iPad追劇，兩人交談的時間總共不超過十分鐘（對話多數都在聊狗兒子）。除此之外，兩人沒有其他話題，缺乏溝通。

阿仁習慣11點就寢，小琪是夜貓族，通常凌晨1-2點才睡。假日偶爾會一起去逛賣場或回婆家吃飯，生活有八成都是這樣平淡度過。直到阿仁發現小琪偷玩交友軟體，兩人才把婚內存在已久的問題講出來。

小琪控訴：阿仁只顧著打電動、自私、從不關心我的心情與感受。每次跟他描述事情時，他都不專心，還要我再說一次，老是把我的話當耳邊風，他這樣的態度真的很容易激怒我，於是我改變表達方式，就是用吼的！其實這樣的的互動模式讓我感到累，彼此就像兩座島，相鄰很近卻又相隔很遠。

阿仁無奈表示：由於小琪個性很急，說話語速又快，聽她說話要非常專注，偏偏我又容易分心，每次都沒聽到重點，會再問一次，而她又沒耐性，說不到幾句就用吼的，最後兩人就吵起來，為了不想老是起衝突，跟她的對話也漸漸變少，不想繼續接受到她的情緒轟炸。

◎性生活現況

小琪：我重視性，本身慾望高，對性生活品質會有所要求，但阿仁老是做不到我想要的，每次要教他好幾次，才會做好，但下次又忘了，最後就不想跟他做愛，會讓我越做越厭，簡直就是床上豬隊友！

阿仁：我之前沒有任何性經驗，第一次就是跟老婆，她對性愛有諸多要求，每次都搞不清楚她到底喜歡什麼，今天她覺得這方式好，隔天同樣方式就不行，口味老是換來換去，又喜歡求新求變，讓我覺得做愛好難….

當我繼續諮詢下去，發現這些日常瑣事就是造成彼此不快樂的原因，真正的引爆點就是彼此無法分享真實感受，任憑各種負面情緒蔓延摩擦，失去理性，做出各種錯誤的行為或決定。為了減少情緒所造成的傷害，現在跟著導師一起學習「說出來與聽進去」的性福心法，讓冰冷的關係逐漸回溫。

(示意圖/Shutterstock)

一、願意給彼此修復關係的機會

在婚姻裡，願意看到問題去尋求幫忙的夫妻，對我而言他們的改變就已經開始了。反而那些不願面對、逃避問題的伴侶，才是令人擔心的。所以，遇到婚姻困境時不用害怕，只要兩人「願意」面對，我相信危機將會變成「良機」，兩人攜手一起合作，熬過寒冷刺骨的冬天，才能迎接美好向光的春天。

二、說出「真實感受」，傾聽「不給評論」，讓對方有繼續說下去的安心感

有沒有發現，當我們面對外人時都會說好話，但面對家人或是伴侶時，卻容易直球對決甚至沈默以對，反而造成雙方情感的疏離或衍生更多情緒。

當你發現自己會有這樣的習性，那恭喜你，從此刻起，開始做調整吧！學習把自己真實的需求與渴望告訴對方，勇敢交付自己內心的脆弱，或許這樣才能讓對方理解你。

接著還要學會「傾聽」，只需要打開耳朵，暫時讓大腦休眠，就是專心聽就好，不要給建議或是評論，只要點頭給予支持，讓對方能夠安心把話說完，而不需擔心會被攻擊或責罵，當對方說完後，你再說句「我能理解」，此時關係就開始修復了。