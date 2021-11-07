糖尿病患者不僅會因高血糖誘發糖尿病酮酸血症、高血糖高滲透壓狀態等急性併發症，也可能因低血糖導致心悸、手抖、冒汗、頭暈甚至意識混亂、昏迷、抽搐，嚴重恐危及生命！臺北市立聯合醫院中興院區內分泌及新陳代謝科主任郭雅雯指出，當血糖濃度小於70mg/dl就為低血糖，這時因高濃度急速下降，即使血糖值正常或偏高，也有可能發生低血糖症狀。

●食慾不振仍打同劑量胰島素 糖尿病患引發低血糖

一名65歲女性，有糖尿病史，在外院使用預混型胰島素控制血糖，某次因突然意識不清緊急送急診，經檢查血糖值為30mg/dL，所幸經給予葡萄糖水後逐漸恢復意識。郭雅雯主任表示，考量患者常發生低血糖情況，加上急診時血糖不穩定，因此安排入院治療，進一步諮詢後發現患者近期食慾不振，卻仍施打同樣劑量的胰島素，且無定期測量血糖習慣，才導致低血糖的發生。

●激烈運動後未補充醣分 小心誘發低血糖

郭雅雯主任說明，糖尿病藥物中會導致低血糖的藥物包括胰島素、磺醯脲類及非磺醯脲類促胰島素分泌劑，尤其當處於未進食下施打胰島素或服用低血糖藥，或激烈運動後未補充醣分、肝腎功能不佳的病人、空腹喝酒等因素都可能埋下低血糖的危險因子，因此除了定期測量血糖習慣且養成良好生活習慣，必要時也得藉由調整藥物，幫助改善低血糖情況。

●懷疑低血糖可取15法則 必要時應盡快就醫

若臨床上懷疑為低血糖時，就須立即檢測血糖，若無法檢測血糖仍得視同低血糖處理，可採取15法則。

也就是當血糖低於70mg/dL時，立即補充給予15公克的糖，並於15分鐘後再測血糖；若仍低於70mg/dL，則再補充15公克的糖。但若15分鐘後再測血糖，仍處於低血糖狀態則須立即送醫治療。

郭雅雯主任呼籲，糖尿病患者及家屬都應了解如何緊急處理低血糖情況，尤其使用胰島素的病人，若有任何疑慮也應諮詢專業醫師，避免引發併發症。