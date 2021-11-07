近期市場傳聞晶圓代工二哥聯電，成為這一波對沖基金放空狙殺的對象，引發外界熱烈討論。分析師指出，真正外資放空是採取借券的管道，借券賣出一路增加，代表空單已經進場，觀察聯電借券賣出餘額一個月暴增近9成，顯見市場猜測非空穴來風；目前從盤面高券資比軋空個股來看，中探針和中華化這兩檔，散戶空單進場幾乎在起漲點，只要股價持續創高，融券也維持高檔水位，放空散戶被迫回補股票，軋空行情仍有續航力道。

日前立委點名Point 72、Millennium Management與Hel Ved Capital等對沖基金聯手放空台股，導致航運、面板，甚至半導體股大跌。

聯電被市場高度懷疑是這一波對沖基金獵殺的標的。永誠投顧分析師陳威良在《理財達人秀》節目中表示，觀察是否是真的外資在放空，不一定看融券，因為融券是以一般大戶、主力或散戶為主，真正外資放空是採取借券管道，借券賣出如果一路增加，代表已經進場放空。

由公開資訊觀察，聯電借券賣出餘額10月8日不到30萬張，11月又初借券賣出餘額逼近56萬張，波段大增近9成。

陳威良分析，聯電借券賣出增加、一路做空，外資同時在現股頻頻倒貨，兩路齊殺之下，聯電從70幾元砍到5字頭，但從籌碼相對論來看，這段期間外資借券賣出的量，再加上現股賣出的量，其實應該有對應的買盤把聯電全吃下，這個買盤算是「魔高一丈、道高一丈」。

一般講到軋空，市場常看的指標是券資比，但陳威良提醒，千萬不要只看券資比，還要分辨真假軋空，事實上放空較多都是聰明錢，來自高手和主力，散戶相對較少。他解釋，真正軋空是軋到散戶空單，逼死散戶，因為股價不斷飆漲，散戶被迫去追買回補融券，形成未來的買盤，這種就是真軋空。

「從散戶心態來講，喜歡放空的標的包括沒賺錢的，或是宣稱有轉機、新訂單題材等，通常在這些個股底部剛突破漲上來就進場放空，這是散戶放空的特徵；但真正主力、外資或大戶做空容易贏錢的關鍵，在於他們一手有錢、另一手有籌碼（股票），所以他們先買股票，把股價拉上來之後，再獲利了結，同時反手做空，等於多空兩頭賺，大戶們最清楚股票何時要跌，往往放空股票的位階在高檔而不是在低檔。」

陳威良提到有兩檔可望啟動軋空行情，一是中探針券資比67%，符合小型股、線型強勢多頭排列、法人吃貨，以及融券居高不下等特徵，尤其散戶幾乎空在起漲位置，10月底時股價在5字頭，現在來到6字頭，代表之前空單全都賠錢，接下來融券有追買回補的壓力，軋空行情屬於現在進行式。

而化工股的中華化搭上第三代半導體，但到底實質貢獻多少並不清楚，散戶覺得漲太多了應該要修正，結果空單進場也幾乎空在起漲點，通常這種不會是主力或大戶的做法，因此只要股價持續創高，融券維持高檔水位，軋空行情應該還有續航的力道。

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