「護國神山」台積電薪酬優渥，讓許多剛畢業的新鮮人趨之若鶩，但高壓、高工時的環境也讓不少人卻步，有網友就納悶，為什麼大家都搶破頭想進台積電，難道真的只是因為單純錢多嗎？有知情網友表示，「台積電整體CP值頂多算普通，只是其他公司太糟，大家麻木了，顯得正常一點的公司就被吹捧」。

1名網友在社群PTT上發文，好奇為什麼只有念電機的畢業生不會想進台積電，而其他非電機的畢業生搶破頭都想進台積電工作，納悶「GG到底有何魔力，讓許多人前仆後繼的想進台積電工作」，真的單純只是因為錢多嗎？

貼文曝光後，大多網友認為錢的確是一大因素，紛紛回應，「不是GG有魔力，而是$$」、「錢的魔力」、「拿掉$魔力在哪」、「錢多治百病」、「鈔能力」、「薪水問題阿，錢多什麼都馬有人做」、「GG就是錢多」。

此外，也有網友認為待遇是比較出來的，相較其他公司，台積電明顯好很多，「說真的，GG薪水或CP值都很普通。只是台灣其他公司太爛，爛到大家麻木了，顯得薪水稍微正常的公司就被吹捧」、「你看看生技業月薪38K不就知道了」、「不覺得無聊的話，薪水已經是PR95以上了，我老婆部門幾乎都媽媽年紀，朝九晚六，車貸房貸輕鬆繳」、「不是GG有魅力，是其他公司更太少」。