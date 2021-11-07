《國防新聞》（Defense News）6日報導，美國空軍先前在未來發展計畫中，曾表示有意於2030年代淘汰F-22「猛禽」（Raptor）匿蹤戰機，不過5日卻又宣布與洛克希德馬丁（Lockheed Martin）簽署總價近109億美元（約新台幣3035億元）的F-22升級案，且預計將執行至2031年。

根據美國國防部資料，其已與洛馬簽署價值達108.6億美元的「先進猛禽增強與維持」（Advanced Raptor Enhancement and Sustainment，ARES）計畫，用於為F-22提供必要的現代化與機隊維持作業，內容包括採購升級用硬體、軟體更新、後勤支援等。工程將於洛馬的德州沃斯堡（Fort Worth）廠區進行，合約完整執行期為10年，將於2031年10月31日完成。

詹氏防務刊物官網「Janes」表示，ARES是「第2次猛禽增強、發展與整合」（Raptor Enhancement Development and Integration II，REDI II）合約的延伸，但美國空軍仍未具體說明F-22的升級項目。ARES本預計於6月簽署，不確定為何出現延期。

不過《國防新聞》指出，這代表F-22機隊全面完成ARES升級後，便可能立即面臨退役。美國空軍參謀長布朗（Charles Brown Jr.）上將5月才表示，有意將美國空軍戰術戰機的種類自7種減為「4+1」種，包括「下一代空中優勢」（Next-Generation Air Dominance NGAD）第6代戰機、F-35、F-16、F-15EX，加上將在2030年代退役的A-10攻擊機，其中並沒有F-22的身影。

美國空軍負責戰略、整合與需求的副參謀長海諾特（Clint Hinote）中將稍後則指出，當進入2030年代，F-22將不是對抗中國大陸威脅的正確工具，尤其是印太區域在保護台灣、日本、菲律賓等朋友的時候。