軍事新聞網站「任務與目的」（Task & Purpose）報導，美國陸戰隊長期以來不注重留營率，有高達75%陸戰隊員僅服完首期役期便退役，尤其讓步兵單位戰力「大起大落」，且更難適應需要大量專業人才的未來戰場環境。

「任務與目的」報導，美國陸戰隊3日發布《人才管理2030》（Talent Management 2030）報告，稱這支總兵力約18萬人的軍種，過去36年中有一項「獨一無二」的特色，就是持續採用留營率極低的募兵模式，讓約75%陸戰隊員僅服完首期役期便退役，其空缺以每年招募3.6萬新兵填補。

美國陸戰隊司令柏格（David Berger）上將表示，這項多年前的決策目前已過時，因為考慮到技術變革的速度，該軍種將無法負擔相關培訓的時間成本，特別是讓訓練有素的官兵持續流失；該報告也指出，雖然軍事單位的戰備能力本就會因訓練週期而有所變動，但陸戰隊特殊的人力模式，讓影響被「極端放大」，如步兵營的規模和戰技熟練度每18個月都會急遽下滑。

另外，原有政策也注重招募年齡在20歲以下的新兵，認為其擁有更強的身體能力，但新報告反駁了這點，稱20多歲士兵不僅表現更好，也更可能擁有對未來戰場至關重要的額外專業技能，如資訊安全能力等。且該報告指出，人類大腦要到20多歲才會完全發育，此前做出錯誤決定的風險較高，故年輕陸戰隊官兵不當行為案件和通勤事故「不成比例」地高。

因此，美國陸戰隊正推動現有人才管理系統的改革，預計2025年完全轉換為新系統，包括鼓勵留營、提升新兵平均年齡等；而老兵增加導致軍種薪資壓力提高的問題，則可能透過減少招募與教官人力、降低事故與不當行為等措施來節省經費。