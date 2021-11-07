美國有1名男子近日買了一棟110年歷史的房子，但在翻修裝潢的過程中，卻發現了許多詭異壁畫，掀開地毯還發現乾涸的血跡，讓她當場嚇到報警，還將這些恐怖情形貼到網路上，更有住了5年的前屋主透露，這間百年老宅有鬧鬼，而且還不只1個。

《每日星報》報導，1名男子在美國猶他州鹽湖城買下一棟110年歷史的房子，但在翻修的過程中意外揭開這棟百年老屋的神秘面紗。

他將自己整修的過程影片，上傳至社群媒體平台TikTok上，將這些詭譎的情況呈現在世人眼前；第一個影片是在10月21日發布，起初讓他感到這棟房子「與眾不同」的地方，是在牆壁上發現鮮紅的小手印，以及走廊上詭異的矮人裝飾。

不僅如此，在開始翻修的2天過後，男子在地毯下發現疑似乾涸的血跡，讓他感到十分詭異，「一開始不太確定是什麼，但發現越來越多有類似的漬痕，愈發篤定是血跡，且是大量的血跡」。

他還為此找來了警察，在經警察判斷後，也證實那的確是乾涸的血跡，但尚無法確定是人血還是動物血，還需要等檢測過後才能知曉。

然而，詭異之處不僅如此，男子上了被塗成漆黑的閣樓，發現牆壁上滿是壁畫，入口處就發現畫著眼睛，其他處也各有不同圖案，這些紅色的壁畫包括在農作物上懸掛的骷顱人頭、打獵的畫、2個溺水的人、不知品種的神祕野獸，猶如原始時代的壁畫一樣。

整棟樓的詭異發現在網路上傳開後，許多網友感到毛骨悚然，直言「根本是恐怖電影的氛圍」；還有1名自稱在這棟百年老屋住過5年的房客表示，「這間房子鬧鬼，而且數量不只1隻」，前幾個屋主和房客都在該棟房子住了20年，大家都和他們和平相處。