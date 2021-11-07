GoPro在上月中推出全新的HERO10，獲得不少人矚目，知名3C論壇《Mobile01》總編「吉姆林」也發表了測試文章，並找來一名模特兒協助拍攝，未料這名模特兒測試錄影環節中「北半球」驚滔駭浪，讓不少網友全看呆，直呼「眼睛黏住了」。

全台最大3C論壇《Mobile01》有著各類產品開箱評測，深獲網友好評。這次的GoPro HERO10 Black評測文中，找來了一名黑色長髮，穿著深V洋裝的正妹協助拍攝。然而正妹在測試240FPS慢動作錄影環節中，北半球隨著走動大幅上下晃動，就連衣服也包不住，彷彿快要掉出來，傲人身材一覽無遺。

影音取自Mobile01 YouTube

測試影片上傳至今已累計15萬人觀看，不少網友打趣留言：「滿滿的流體力學與結構力學，看來GoPro真的有必要購入一台來裝在車上研究如何改車」、「這樣就對了，多放這種影片世界就會更加和平」、「這史詩一般的凝重感跟重量感，隨著光影的變化我的心情也隨之變化」、「我終於知道為啥每次去跑步，總有一堆老人站在跑道邊緣死不走的原因惹」、「我同事問我為什麼嘴角逐漸上揚，我傳連結給他之後，漸漸地整個工廠裡充滿歡快的氣氛」、「物理課應該考慮要把這部影片納入教材」、「我的眼睛黏住了」、「我已經忘記到底在測試什麼了XD」、「原來是研究慢動作下胸部如何晃動的影片啊」。

不少眼尖網友也認出影片中的深V正妹身分，是在網路上頗具知名度的小模林皮，擁有魔鬼身材的她，目前IG有將近3萬人追蹤，平日就不吝在IG上展露自己的好身材，大膽放出辣照，影片曝光後追蹤數也大幅增加中。