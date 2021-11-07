英國政府通報，6日新增155人確診感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）28天內不治，另新增確診3萬693例。

路透社報導，英國政府的通報數據顯示，疫情較前一天略緩和，5日通報新增193人染疫不治以及新增確診3萬4029例。（譯者：劉學源）1101107

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