疫情略緩 英國新增3萬693例確診155人染疫不治 02:532021/11/07 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 疫情略緩 英國新增3萬693例確診155人染疫不治。（達志影像／shutterstock提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 英國政府通報，6日新增155人確診感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）28天內不治，另新增確診3萬693例。 路透社報導，英國政府的通報數據顯示，疫情較前一天略緩和，5日通報新增193人染疫不治以及新增確診3萬4029例。（譯者：劉學源）1101107 疫調隱匿接觸史致4人染疫百人隔離 20萬人線上看他遭判刑 全國學生確診增2例境外移入 總人數達837例 #不治 #3萬6 #93 #155 #染疫 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 歐洲確診暴增55％ 形同重回疫情重災區 04:102021/11/06 話題觀察 疫情期間食慾旺盛 阿龐認了體重快破百 15:152021/11/06 娛樂 陸國家衛健委：疫情波及20省 發現多條傳播鏈 16:442021/11/06 兩岸 疫情趨緩 諸羅山盃少棒賽盼復辦 04:102021/11/06 地方新聞 中國將堅守「疫情零容忍」政策 陸國家衛健委：直到清零為止 16:252021/11/06 兩岸 陸疫情升溫 各外貿港口人員封閉管理 16:292021/11/06 財經 無新增本土個案 增2例境外移入 14:302021/11/06 生活 俄羅斯確診與烏克蘭病歿人數 雙雙創新高 20:272021/11/06 國際 5月疫情800死 陳時中首度認了：我們跌了一跤 直言「它」是最終大魔王 22:002021/11/06 生活 東京新增確診29例 連續10天少於30例 02:542021/11/07 國際 周六去六福村看到這一幕 鄉民嚇壞：疫情又要爆開了 16:582021/11/06 生活 國際熱門新聞 美眾院通過史上最大基建案 拜登達成不可能任務 - 國際 - 中央社 超級食物酪梨怎麼了？廚師相繼抵制原因曝光 - 國際 CIA承認 曾靠靈媒「穿越百萬年」找到火星人 - 國際 美國會力挺立陶宛 提決議案支持立陶宛與台灣發展關係 - 國際 兒子交給美軍後失蹤 父急問：有看到1位阿富汗嬰孩嗎 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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